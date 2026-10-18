Hangi Ürünün Doğada Kaç Yılda Kaybolduğunu Tahmin Edebilecek misin?
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Doğayla kurduğun ilişki sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Geri dönüşüm alışkanlıklarından günlük seçimlerine kadar birçok küçük detay, çevreye ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Peki sen gerçekten doğa dostu biri misin, yoksa bazı konularda hâlâ öğrenmen gereken şeyler var mı?
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1. Plastik kahve bardağı doğada kaç yılda yok olur?
2. Alüminyum kola kutusu doğada ne kadar süre kalır?
3. Sokağa atılan bir sakızın doğada yok olma süresi nedir?
4. Denizlere atılan misina ve balık ağları 50 yıl içinde kendi kendine erir mi?
5. Naylon poşet doğada kaç yılda kaybolur?
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6. "Organik nasıl olsa ya!" diyerek çimenlere fırlattığın elma koçanı, doğayla ne kadar sürede bütünleşir?
7. Ağaçtan düşen kuru yapraklar ile pamuklu kumaşlar aynı sürede mi çürür?
8. Çöpe atılan sıradan bir alkali pil doğayı kaç yıl kirletir?
Doğayla yeni tanışan gezegen dostu!
Geleceğe yeşil ışık yakan çevre sakini!
Doğanın en yakın dostu!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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