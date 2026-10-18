Muhteşem bir sonuç! Sen sadece dünyamızı sevmekle kalmıyor, ona nasıl iyi bakacağını da çok iyi biliyorsun. Hangi atığın toprağa ne kadar sürede karıştığı konusunda tam bir uzmansın. Çevrendeki insanlara da bu güzel bilincinle örnek olduğuna eminiz. Gezegenimiz senin gibi duyarlı dostları olduğu için çok şanslı, bu güzel enerjini ve yeşil kalbini hep koru!