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Hangi Ürünün Doğada Kaç Yılda Kaybolduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Hangi Ürünün Doğada Kaç Yılda Kaybolduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
18.10.2026 - 16:01
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Doğayla kurduğun ilişki sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Geri dönüşüm alışkanlıklarından günlük seçimlerine kadar birçok küçük detay, çevreye ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Peki sen gerçekten doğa dostu biri misin, yoksa bazı konularda hâlâ öğrenmen gereken şeyler var mı?

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1. Plastik kahve bardağı doğada kaç yılda yok olur?

2. Alüminyum kola kutusu doğada ne kadar süre kalır?

3. Sokağa atılan bir sakızın doğada yok olma süresi nedir?

4. Denizlere atılan misina ve balık ağları 50 yıl içinde kendi kendine erir mi?

5. Naylon poşet doğada kaç yılda kaybolur?

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6. "Organik nasıl olsa ya!" diyerek çimenlere fırlattığın elma koçanı, doğayla ne kadar sürede bütünleşir?

7. Ağaçtan düşen kuru yapraklar ile pamuklu kumaşlar aynı sürede mi çürür?

8. Çöpe atılan sıradan bir alkali pil doğayı kaç yıl kirletir?

Doğayla yeni tanışan gezegen dostu!

Dünyamızı seviyorsun ama atıkların doğadaki uzun yolculuğu konusunda bilmediğin birkaç küçük detay kalmış gibi görünüyor. Üzülmek yok! Bu test sayesinde aslında her gün kullandığımız küçük şeylerin doğada ne kadar büyük izler bırakabileceğini keşfetmiş oldun. Bugünden itibaren yapacağın minik alışkanlık değişiklikleriyle (mesela bez çanta kullanmak gibi) harika bir çevre dostu olabilirsin. Doğa senin adımlarına şimdiden minnettar!

Geleceğe yeşil ışık yakan çevre sakini!

Tebrikler, çevre bilincin oldukça yerinde! Plastiklerin ve pillerin dünyaya zarar verdiğinin farkındasın ve günlük hayatında dikkat etmeye çalışıyorsun. Sadece bazı gizli atıkların doğadaki ömrü seni biraz şaşırtmış olabilir. Küçük bir dikkatle ve geri dönüşüme biraz daha şans tanıyarak tam bir çevre kahramanına dönüşebilirsin. Harika gidiyorsun!

Doğanın en yakın dostu!

Muhteşem bir sonuç! Sen sadece dünyamızı sevmekle kalmıyor, ona nasıl iyi bakacağını da çok iyi biliyorsun. Hangi atığın toprağa ne kadar sürede karıştığı konusunda tam bir uzmansın. Çevrendeki insanlara da bu güzel bilincinle örnek olduğuna eminiz. Gezegenimiz senin gibi duyarlı dostları olduğu için çok şanslı, bu güzel enerjini ve yeşil kalbini hep koru!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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