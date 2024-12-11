Hangi Türk Pop Şarkısının Hikayesini Yaşıyorsun?

Fazla gurur… Zararlı. Kalp kırgınlığını anlayabiliyorum. Bir anlık öfkeyle “Bana bi’ daha mesaj atma, beni bi’ daha arama” dedin ve o da aramadı… Değil mi? “Arama” dediğinde aramayan, kızgınlığını ve kırgınlığını anlamayan birisini bence sal gitsin… E tabi 'Fikirlerin sende kalsın' dediğini duyar gibiyim. (Ben de zaten kendi fikirlerimi pek uygulamıyorum. Aramızda kalsın...)

Sana gelecek bir 'Nasılsın?' mesajıyla havalara uçacağını hissedebiliyorum. Belki şu an hüzünlü bir şarkı dinliyorsundur. Kendine belki de durduk yere dert üretip keder yaratmak istiyorsundur. Bir süredir 'kederin' adı sen olmuşsun...

Cevaplarını görünce aklıma Kenan Doğulu’nun “Ara Beni Lütfen” sözleri geldi…

'Sesini duymalıyım masal anlatsan da

Hikayen ödülleri toparlasa da

Seni çok sevmiş olsam da unut beni lütfen

Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen

Umduğum dağlara karlar mı yağdı?

İçinde bu kadar öfke mi vardı

Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi

İnsan sevdiğine böyle yapar mı?'