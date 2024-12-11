onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hangi Türk Pop Şarkısının Hikayesini Yaşıyorsun?

Hangi Türk Pop Şarkısının Hikayesini Yaşıyorsun?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 17:19

Hangi Türk pop şarkısının hikayesini yaşıyorsun veya hangi Türk pop şarkısını seni anlatıyor? Vereceğin cevaplara göre bunu sana söyleyebiliriz. Elbette ki müneccim değiliz! Hepimiz insanız ve aynı duyguları yaşıyoruz. Bu nedenle hissettiklerini, yaşadıklarının sana kazandırdığı tecrübelerin neler olabileceğinin farkındayım! İtiraf edeyim, sende biraz da kendimi görüyorum. Emin ol her şarkıya her soruya kendimden bir şeyler kattım... Hangi Türk pop şarkısının hikayesini yaşadığımı buldum. Peki sen bulabildin mi? Bu soruya 'Evet' yanıtını vermek istiyorsan, sana Nazan Öncel şarkısıyla seslenmek istiyorum: 

'HADİ O ZAMAN NE DURUYORUZ! YÜRÜ O ZAMAN NE BEKLİYORUZZZ!!??'

👇🏻👇🏻💃🏻🕺🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk önce cinsiyetini söyler misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. 2024 senin için nasıl bir yıl oldu?

3. 2024 senin için nasıl bir yıl oldu?

4. Aşkı tanımlamanı istesek...

4. Aşkı tanımlamanı istesek...

5. Şu sıralar ruh halin nasıl?

5. Şu sıralar ruh halin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Eline bir kağıt ve kalem versek ne yazarsın?

6. Eline bir kağıt ve kalem versek ne yazarsın?

7. Şu sıralar seni anlatan renk hangisi?

7. Şu sıralar seni anlatan renk hangisi?

8. Bu sene en çok dinlediğin şarkıcılar hangisi?

8. Bu sene en çok dinlediğin şarkıcılar hangisi?

9. Şu an elinde bir uçak bileti var. Hangi ülkeye gidiyorsun o biletle?

9. Şu an elinde bir uçak bileti var. Hangi ülkeye gidiyorsun o biletle?

10. Şu an kapın çalsa sana ne gelmiş olmasını isterdin?

10. Şu an kapın çalsa sana ne gelmiş olmasını isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik, Ara Beni Lütfen…

Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik, Ara Beni Lütfen…

Fazla gurur… Zararlı. Kalp kırgınlığını anlayabiliyorum. Bir anlık öfkeyle “Bana bi’ daha mesaj atma, beni bi’ daha arama” dedin ve o da aramadı… Değil mi? “Arama” dediğinde aramayan, kızgınlığını ve kırgınlığını anlamayan birisini bence sal gitsin… E tabi 'Fikirlerin sende kalsın' dediğini duyar gibiyim. (Ben de zaten kendi fikirlerimi pek uygulamıyorum. Aramızda kalsın...)

Sana gelecek bir 'Nasılsın?' mesajıyla havalara uçacağını hissedebiliyorum. Belki şu an hüzünlü bir şarkı dinliyorsundur. Kendine belki de durduk yere dert üretip keder yaratmak istiyorsundur. Bir süredir 'kederin' adı sen olmuşsun...

Cevaplarını görünce aklıma Kenan Doğulu’nun “Ara Beni Lütfen” sözleri geldi…

'Sesini duymalıyım masal anlatsan da

Hikayen ödülleri toparlasa da

Seni çok sevmiş olsam da unut beni lütfen

Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen

Umduğum dağlara karlar mı yağdı?

İçinde bu kadar öfke mi vardı

Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi

İnsan sevdiğine böyle yapar mı?'

Yavrum Baban Nereli? Nereden Bu Kaşın Gözün Temeli?

Valla çok hoşlanıyorsun, farkındayız. Dinlediğin her aşk dolu mutluluk dolu şarkılarda aklına O’nun geldiğini biliyoruz. Aradaki tutku, çekim, o naz cilve… Bu ilişkinin temelini kaçan kovalanıra bağlamış gibisiniz. Ama bir durun soluklanın! Nereye kadar kaçan kovalanacak. Bilirsin ki kovalayan elbet yorulacak. Bence dozunda bırakmak en iyisi... Ama böyle derinden bir hoşlantı, derinden bir iç kıpırtısı. Ne diyelim... Güzel heyecanlar bunlar!

Cevapların aklıma Sezen Aksu’nun Kaçın Kurası şarkısını getirdi. 

Gönül gözüm kapalı

Bilerek sana yazılıyorum

A penceresi aralı

Her yerine bayılıyorum

Yavrum baban nereli

Nereden bu kaşın gözün temeli

Sana neler demeli

Ay seni çıtır çıtır yemeli

Yalın Ayak Dikenlere, Taşlara Basa Basa Yürüdüm…

Gitmek mi zor yoksa kalmak mı? Sevilmediğini hissettiğinde gitmek kolay da hem sevilip hem sevip hem de mantığına asla uymayan bir yerde kalmak adeta işkence değil mi? Seni Yaprak Dökümü finaline benzettim… Acılarını çektin, dikenli yollarda yürüdün. Tasını tarağını toplayıp aynı Yaprak Dökümü finalindeki gibi bir trene binip Toygar Işıklı’nın Gönlüm Göçebe şarkısı eşliğinde gitmek istiyorsun… Aman ben canım ağzımızın tadı bozulmasın! :( 

(Aramızda kalsın, Yaprak Dökümü finalini açıp izleyip hüngür hüngür ağlıyorum!)

Bedenine saplanan

Hançeri çekip, çıkarır gibi

Sıyrıldın korkularımdan

Onu, ölüm gibi düşman saydım

Yalın ayak, dikenlere

Taşlara basa, basa yürüdüm

Bu yükü sırtımdan attım

Aşkın gürültüsüne sağır oldum

Yoruldum…

O da Benim Gibi Gözü Kara Belli Serserim Deli Dolu Terelelli!!

Pardon da siz atom bombası mısınız? Bu enerji ne!!?? Valla tebrikler tutkuyu ve toksikliği bulmuşsun. Bir dargın bir barışık ama her bir zerresinde tutku ve aşk! Kavga etseniz de tutku fışkırıyor merhametle baktığınızda da tutku fışkırıyor. Aşkınızdan iki sezonluk bir yaz dizisi çıkar valla. Entrika, hırs, tutku! Nerede olsa tanırım!

Tarkan’ın Ölürüm Sana şarkısı kadar ateşli bir aşkı yakalamışsın! 

O da benim gibi gözü kara belli

Serserim deli dolu terelelli

Bu aşk bizi yola getirmeli

Ölürüm sana oof, ölürüm sana aay

Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli

Yaktın beni hain tiryakin oldum yarim

Çaldın beni benden düştüm ağına zalim

Yaktın beni hain tiryakin oldum yarim oof

Çaldın beni benden düştüm ağına zalim

Sorma Neden Niçin Her Şey Yalnızlıktan!

Sorma Neden Niçin Her Şey Yalnızlıktan!

Pek keyif almadığın ama şikayet etmediğin bir dönemdesin. “Ne etliye ne sütlüye karışırım, hiç kafamı bozamam” diyorsun. Gamsızlığın zirvesindesin ama bu bilinçli bir gamsızlık, bilinçli bir yalnızlık. Bir keşiş gibi hayatın anlamını bulmaya çok da yakınsın. Aman ha dikkat! Bu gamsızlık ve yalnızlık alışkanlık yapmasın sonra toparlayamayız valla! 

Teoman’ın Güzel Bir Gün Şarkısı’nı hatırlattın bana…

Suç yok, suçlu yok

Hayat böyle anladım

Aşk yok, artık yok

Ama zamanla alıştım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu anketlerimiz de ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın