Hangi Olimpiyat Sporcumuz Senin Ruh Eşin?
Hangi Olimpiyat Sporcumuz Senin Ruh Eşin?
Kişilik özelliklerine göre bu testte hangi olimpiyat sporcumuzun senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz!
Hazırsan seni teste alalım👇🏻
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1. İlk soruyla başlayalım! Ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?
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2. Senin asla vazgeçemem dediğin şey ne?
3. Bir yerden bir yere giderken seçim yapma hakkın olsa hangisi ilk tercihin olur?
4. Gün içerisinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?
5. Hangi hareket türleri seni kendine daha çok çekiyor?
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6. Düzenli ve planlı bir hayatın olduğunu söyleyebilir misin?
7. Ekip çalışmaları konusunda iyi olduğunu düşünüyor musun?
8. Peki ya genel olarak bireysellikten mi yoksa sosyallikten mi hoşlanıyorsun?
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