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Hangi Olimpiyat Sporcumuz Senin Ruh Eşin?

Hangi Olimpiyat Sporcumuz Senin Ruh Eşin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 12:18

Kişilik özelliklerine göre bu testte hangi olimpiyat sporcumuzun senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz!

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

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1. İlk soruyla başlayalım! Ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?

2. Senin asla vazgeçemem dediğin şey ne?

3. Bir yerden bir yere giderken seçim yapma hakkın olsa hangisi ilk tercihin olur?

4. Gün içerisinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?

5. Hangi hareket türleri seni kendine daha çok çekiyor?

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6. Düzenli ve planlı bir hayatın olduğunu söyleyebilir misin?

7. Ekip çalışmaları konusunda iyi olduğunu düşünüyor musun?

8. Peki ya genel olarak bireysellikten mi yoksa sosyallikten mi hoşlanıyorsun?

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Busenaz Sürmeneli!

Busenaz Sürmeneli!

Senin ruh eşin Busenaz Sürmeneli, Türk boks dünyasının parlak yıldızlarından biri! Hem yetenekleriyle hem de kişiliğiyle ön plana çıkan bir sporcu... Sen de tıpkı onun gibi güçlü bir iradeye, kararlılığa ve azme sahipsin. Busenaz gibi hedeflerine ulaşmak için çok çalışan ve her zaman disiplinlinini koruyan birisin. Ayrıca başarı elde etmek için zorluklara meydan okumaktan çekinmeyen bir yapın var. İnsanlar seni motive edici ve enerjik buluyor çünkü senin etrafında pozitif bir aura var. Özetle, Busenaz gibi sen de güçlü, kararlı ve hedeflerine odaklanmış bir kişiliğe sahipsin!

Mete Gazoz!

Mete Gazoz!

Senin ruh eşin Türk okçuluk dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden biri olan Mete Gazoz! Sen de onun gibi dikkat çekici bir hıza ve hedefe odaklı bir yapıya sahipsin. Mete gibi başarılarını elde etmek için yoğun bir çalışma disiplinine sahipsin. Aynı zamanda, sakin ve odaklı bir zihinle zorlu durumlarla başa çıkabilirsin. İnsanlar seni hırslı, kararlı ve motive edici biri olarak görüyor çünkü hedeflerine ulaşmak için azimli ve kararlı olduğunu belli ediyorsun. Özetle, Mete gibi sen de yetenekli, hedef odaklı ve başarıya aç bir kişiliğe sahipsin!

Rıza Kayaalp!

Rıza Kayaalp!

Senin ruh eşin Türk güreşinin önemli isimlerinden biri ve grekoromen stilde olimpiyat madalyaları kazanmış bir sporcu olan Rıza Kayaalp. Sen, güçlü bir fiziksel yapıya ve güçlü bir karaktere sahipsin. Rıza gibi, zorluklarla mücadele etmekte kararlı ve pes etmeyen bir yapın var gibi görünüyor. Aynı zamanda, odağını kaybetmeden hedeflerine doğru ilerlemekte kararlı bir kişiliğe sahipsin. İnsanlar seni cesur, kararlı ve azimli biri olarak tanıyor çünkü senin gibi hedeflerine ulaşmak için mücadele eden insanlar onlara ilham verıyor. Özetle sen Rıza gibi güçlü, kararlı ve mücadeleci bir kişiliğe sahipsin.

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