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Hangi Küçük Hata Yüzünden Aşkı Kaçırıyorsun?

etiket Hangi Küçük Hata Yüzünden Aşkı Kaçırıyorsun?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 23:47

Aşkı bulmak bazen en kolay iş gibi görünse de küçük hatalar yüzünden fırsatları kaçırdığımız oluyor. Hadi bakalım, belki de aşkı kaçırmana sebep olan o küçük hatayı bulmaya ne dersin? Hazırsan, ışık hızıyla başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenelim lütfen!

2. İlk buluşmayla olaya giriş yapalım! Nasıl davranırsın?

3. Peki, bir ilişkiye başlarken karşındaki kişinin en çok neyini merak edersin?

4. Flörtün seni rahatsız eden bir davranışta bulunduğunda nasıl tepki verirsin?

5. Hangi özellik ilişkilerde seni en çok etkiler?

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6. Flörtünün iltifat etmesi seni nasıl hissettirir?

7. Flörtünle bütün bir günü tek bir aktiviteyle geçirmek zorunda kalsaydın, bunlardan hangisini yapardın?

8. Son olarak, aşk söz konusu olduğunda aradığın şey bunlardan hangisi olur?

Fazla açık olmak!

Senin en büyük hatan, duygularını bazen fazla hızlı ve açık bir şekilde ifade etmek. Bu durum haliyle de karşındaki kişinin kendini biraz baskı altında hissetmesine yol açıyor. Her şeyin bir zamanı var ve aşk, genellikle zamanla olgunlaşan bir bağ. İlk buluşmada duygusal derinliği hemen açığa çıkarmak, bu büyüyü bozar. Daha gizemli ve sabırlı olmayı denemelisin! Duygularını zamanla paylaşmak daha sağlıklı ve çekici bir yaklaşım zira. Bu şekilde, karşındaki kişiyle daha sağlam bir temel üzerine ilişkinizi inşa etmiş olursun.

Çekingen olmak!

İlişkilerde fazla çekingen olman, duygusal mesafe yaratıyor ve bu da karşındaki kişiyi uzaklaştırıyor. Duygularını ifade etmekte zorlanman, bazen karşındaki kişiyi de belirsizliğe sürüklüyor hatta. Bir ilişkide açık iletişim ve cesaret çok önemli. İlk buluşmalarda bile rahatça konuşup, hislerini göstermek aradığın bağ için çok kıymetli. İlişkilerde biraz daha cesur ve açık olmalısın. İnsanlar tıpkı senin gibi duygusal derinlik isteyen biriyle vakit geçirmek isterler ama bunun için onları hissetmeye davet etmen de gerekir. Unutma, aşk bazen sadece cesaret ister!

Temkinli olmak!

Senin en büyük hatan, aşka biraz fazla sabırla yaklaşman. Bazen aşk anında hemen yaşanmalı ve hissedilmelidir ama senin yaklaşımın daha temkinli ve zaman isteyen bir yapıda. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi aşkın da doğrudan ve hızlı bir başlangıca ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Bunu hemen keşfetmek bazen daha faydalı. Sabır önemli ama anın içinde olmak da aşkı yaşamanın en güzel yollarından biri.

Baskıcı olmak!

İlişkilerde fazla baskıcı ve ısrarcı olman karşındaki kişinin kendini sıkışmış hissetmesine yol açmakta. İlişkilerde güven ve rahatlık ön planda olmalı ama sen biraz fazla müdahale ediyorsun. Aşkı bulmak için biraz daha özgürlük ve alan bırakman gerekiyor. İnsanlar kendilerini baskı altında hissetmediklerinde daha rahat ve doğal olabiliyorlar zira. Aşk, karşılıklı saygı ve anlayışla olmalı. Bu yüzden biraz geri çekilmen, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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