Hangi Küçük Hata Yüzünden Aşkı Kaçırıyorsun?
Aşkı bulmak bazen en kolay iş gibi görünse de küçük hatalar yüzünden fırsatları kaçırdığımız oluyor. Hadi bakalım, belki de aşkı kaçırmana sebep olan o küçük hatayı bulmaya ne dersin? Hazırsan, ışık hızıyla başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenelim lütfen!
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2. İlk buluşmayla olaya giriş yapalım! Nasıl davranırsın?
3. Peki, bir ilişkiye başlarken karşındaki kişinin en çok neyini merak edersin?
4. Flörtün seni rahatsız eden bir davranışta bulunduğunda nasıl tepki verirsin?
5. Hangi özellik ilişkilerde seni en çok etkiler?
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6. Flörtünün iltifat etmesi seni nasıl hissettirir?
7. Flörtünle bütün bir günü tek bir aktiviteyle geçirmek zorunda kalsaydın, bunlardan hangisini yapardın?
8. Son olarak, aşk söz konusu olduğunda aradığın şey bunlardan hangisi olur?
Fazla açık olmak!
Çekingen olmak!
Temkinli olmak!
Baskıcı olmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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