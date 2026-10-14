Hangi Kötü Karakterle Aynı Zihniyete Sahipsin?

Senin zihniyetin, Game of Thrones dizisinin en unutulmaz karakterlerinden Cersei Lannister ile benzeşiyor olabilir. Cersei için güç yalnızca başkalarına hükmetmek anlamına gelmez. Güç, kendini ve sevdiklerini koruyabilmenin, bir daha kimsenin insafına kalmamanın yoludur. Sen de hayatında güven duygusuna, sadakate ve kontrolü kaybetmemeye büyük önem veriyor olabilirsin. Birisi sana haksızlık yaptığında bunu kolayca unutmayabilirsin. Özellikle güvendiğin birinin seni hayal kırıklığına uğratması, senin için sıradan bir anlaşmazlıktan çok daha fazlası olabilir. İnsanların sana nasıl davrandığını hatırlar ve ilişkilerinde kimin gerçekten yanında olduğunu anlamaya çalışırsın. Bu yönün seni dikkatli ve kararlı biri yapabilir.