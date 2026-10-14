Hangi Kötü Karakterle Aynı Zihniyete Sahipsin?
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Her kötü karakter kendini hikayenin kötüsü olarak görmez. Kimi intikam almak ister, kimi herkesi kontrol etmeye çalışır, kimi ise hedeflerine ulaşmak için hiçbir engeli kabul etmez. Peki senin düşünce yapın hangi unutulmaz kötü karakterle benzeşiyor? Biraz hırs, biraz strateji, biraz da karanlık tarafını keşfetmeye hazır ol! Bu testte vereceğin cevaplar seni dizi ve film dünyasının en ikonik kötü karakterlerinden birine götürecek. Bakalım zihniyetin kiminle aynı çizgide buluşacak?
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1. Birisi sana büyük bir haksızlık yaptığında nasıl davranırsın?
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2. Bir grupta sözünün geçmesini istiyorsan ne yaparsın?
3. En büyük zaafın hangisi olabilir?
4. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsin?
5. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?
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6. Bir sırrını öğrendiklerini fark edersen ne yaparsın?
7. Sence insanları en çok ne harekete geçirir?
8. Rakibin senden daha başarılı olduğunda ne hissedersin?
9. Bir planın bozulduğunda nasıl tepki verirsin?
10. İnsan ilişkilerinde en çok neye önem verirsin?
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Cersei Lannister
Joker
Hannibal Lecter
Amy Dunne
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