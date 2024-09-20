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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 13:12

Dünya genelinde yol kenarlarında karşımıza çıkan tabelalar bazen gülümsememize, bazen de düşündürmeye sebep oluyor. İşte farklı ülkelerden derlediğimiz, sizi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek en ilginç 15 tabela.

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1. 👇

1. 👇

2. 👇

2. 👇

3. ''Dikkat''

3. ''Dikkat''

4. 👇

4. 👇

5. ''İyi şanslar''

5. ''İyi şanslar''
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6. ''Yolu paylaş''

6. ''Yolu paylaş''

7. 👇

7. 👇

8. 👇

8. 👇

9. ''Dikkat! Araç hırsızları''

9. ''Dikkat! Araç hırsızları''

10. 👇

10. 👇
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11. 👇

11. 👇

12. ''Kaplumbağa geçişi - Mayıs/Eylül''

12. ''Kaplumbağa geçişi - Mayıs/Eylül''

13. 👇

13. 👇

14. 👇

14. 👇

15. ''Yaşlı insanlar''

15. ''Yaşlı insanlar''

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