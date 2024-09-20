Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Dünya genelinde yol kenarlarında karşımıza çıkan tabelalar bazen gülümsememize, bazen de düşündürmeye sebep oluyor. İşte farklı ülkelerden derlediğimiz, sizi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek en ilginç 15 tabela.
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1. 👇
2. 👇
3. ''Dikkat''
4. 👇
5. ''İyi şanslar''
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6. ''Yolu paylaş''
7. 👇
8. 👇
9. ''Dikkat! Araç hırsızları''
10. 👇
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11. 👇
12. ''Kaplumbağa geçişi - Mayıs/Eylül''
13. 👇
14. 👇
15. ''Yaşlı insanlar''
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