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Haluk Levent, BM Konferansında İsrail ve Netanyahu'ya Tepki Gösterdi

Haluk Levent, BM Konferansında İsrail ve Netanyahu'ya Tepki Gösterdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.05.2024 - 20:56

9-10 Mayıs'ta Kenya'daki Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan AHBAP kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, İsrail’i ve Netanyahu’yu kınadı.

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Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Ahbab kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail’li kınarken protestolarla dayanışma mesajı verdi.

Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Ahbab kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail’li kınarken protestolarla dayanışma mesajı verdi.

Haluk Levent, Nairobi’deki konferansta yaptığı konuşmada şu ifadelerdeki kullandı:

Haluk Levent, Nairobi’deki konferansta yaptığı konuşmada şu ifadelerdeki kullandı:

“Benim adım Haluk Levent. Bugün size güzel ülkem Türkiye’nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap’ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca, Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim.”

Haluk Levent'in açıklamalarının tamamı...

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