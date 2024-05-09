Haluk Levent, BM Konferansında İsrail ve Netanyahu'ya Tepki Gösterdi
Haluk Levent, BM Konferansında İsrail ve Netanyahu'ya Tepki Gösterdi
9-10 Mayıs'ta Kenya'daki Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan AHBAP kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, İsrail’i ve Netanyahu’yu kınadı.
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Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Ahbab kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail’li kınarken protestolarla dayanışma mesajı verdi.
Haluk Levent, Nairobi’deki konferansta yaptığı konuşmada şu ifadelerdeki kullandı:
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