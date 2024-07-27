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Hakan Fidan Tebliği Etti: Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi Oldu

Hakan Fidan Tebliği Etti: Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi Oldu

Egemen Bağış
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 16:41

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu’nu yeni görev yerini tebliği etti. Fevzioğlu, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atandı. Tükiye’nin Prag Büyükelçilik görevini Egemen Bağış yapıyordu.

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Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel’in kendisini karşılamadığı için tepki gösterdiği Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’nun görev yeri değiştirildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel’in kendisini karşılamadığı için tepki gösterdiği Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’nun görev yeri değiştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tebliğine göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tebliğine göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Mevcut Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın yeni görev yerinin neresi olacağı ise henüz belli olmadı.

Mevcut Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın yeni görev yerinin neresi olacağı ise henüz belli olmadı.

Metin Feyzioğlu kimdir?

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