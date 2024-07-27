Hakan Fidan Tebliği Etti: Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi Oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu’nu yeni görev yerini tebliği etti. Fevzioğlu, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atandı. Tükiye’nin Prag Büyükelçilik görevini Egemen Bağış yapıyordu.