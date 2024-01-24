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Haftanın Yantrası Dragon, Kristali Sitrin ile Şifalanın

etiket Haftanın Yantrası Dragon, Kristali Sitrin ile Şifalanın

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 12:25

Dragon aile, ev hayatında huzur, ataların karmasını şifa şaman yantrasıdır.

Dragon Şaman sayıları ve Güneş Ay enerjisi aile hayatımızda ev hayatımızda huzur bereket ve atalarımızın karmalarından şifalanmasında etkilidir.

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Türk felsefesinde Güneş ve Ay Tenger'in gözleridir.

Türk felsefesinde Güneş ve Ay Tenger'in gözleridir.

Bu güçlü Şaman Yantra Işıkları sonsuza dek dünyaya parlayan Tenger'in gücünü temsil eder.  Bu güçlü sembol ve şaman sayılarından oluşan yantra yaşamlarınıza huzur şifa şans sevgi getirsin. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet…

Not: Enerji akışının doğru yansımasını istiyorsanız “doğum haritanıza” göre kullanmanız gereken uygun yantra belirlendikten sonra oniks, gümüş altın ya da bakır üzerine hazırlanarak kullanılması gereklidir.

Haftanın kristali sitrin

Haftanın kristali sitrin

Kaya Sitrin tezahürün, hayal gücünün ve kişisel iradenin önde gelen kristalidir. Güneşin gücünü taşıyan rahatlatıcı, enerji verici enerjiler ile doludur.  Çakraları baharın güneş ışığı gibi uyarır, zihni temizler ve ruhu harekete geçirir.

Frekansı yaratıcılığı ve hayal gücünü uyandırır, hayallerin ve dileklerin somut forma dönüştürülmesi sürecini destekler. Saf sarı enerjisiyle Sitrin yaşamın doluluğunu, yeni başlangıçları ve yeni arayışlar için destekleyicidir. 

Sitrin fiziksel dayanıklılığı ve enerjiyi artırır, endokrin sistemi destekler ve metabolizmayı güçlendirir.  Kronik Yorgunluk Sendromu için faydalıdır. 

Sitrin sindirimi, dalağı ve pankreası uyarır. Cildin, tırnakların ve saçın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. 

Sitrin, böbrek ve mesane enfeksiyonlarının giderilmesinde faydalıdır.  Sitrin, ateş basması, hormon dengesizliği ve yorgunluğun hafifletilmesi gibi adet ve menopoz semptomlarını hafifletir. 

Sitrin sinir uyarılarını harekete geçirerek zekayı, konsantrasyon ve bilgelik gibi entelektüel yetenekleri güçlendirir. 

Sitrin, Solar Pleksus Çakra enerji dağıtım merkezi ve ilişkilerin çakrasıdır. Bu çakra göğüs kafesi ile göbek deliği arasında yer alır ve bağışıklık ve sindirim sistemlerini kontrol eder. Sitrini kullandığınız da enfeksiyonlarla savaşacak güce sahip olursunuz.  

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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