Haftanın Yantrası Dragon, Kristali Sitrin ile Şifalanın

Kaya Sitrin tezahürün, hayal gücünün ve kişisel iradenin önde gelen kristalidir. Güneşin gücünü taşıyan rahatlatıcı, enerji verici enerjiler ile doludur. Çakraları baharın güneş ışığı gibi uyarır, zihni temizler ve ruhu harekete geçirir.

Frekansı yaratıcılığı ve hayal gücünü uyandırır, hayallerin ve dileklerin somut forma dönüştürülmesi sürecini destekler. Saf sarı enerjisiyle Sitrin yaşamın doluluğunu, yeni başlangıçları ve yeni arayışlar için destekleyicidir.

Sitrin fiziksel dayanıklılığı ve enerjiyi artırır, endokrin sistemi destekler ve metabolizmayı güçlendirir. Kronik Yorgunluk Sendromu için faydalıdır.

Sitrin sindirimi, dalağı ve pankreası uyarır. Cildin, tırnakların ve saçın sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Sitrin, böbrek ve mesane enfeksiyonlarının giderilmesinde faydalıdır. Sitrin, ateş basması, hormon dengesizliği ve yorgunluğun hafifletilmesi gibi adet ve menopoz semptomlarını hafifletir.

Sitrin sinir uyarılarını harekete geçirerek zekayı, konsantrasyon ve bilgelik gibi entelektüel yetenekleri güçlendirir.

Sitrin, Solar Pleksus Çakra enerji dağıtım merkezi ve ilişkilerin çakrasıdır. Bu çakra göğüs kafesi ile göbek deliği arasında yer alır ve bağışıklık ve sindirim sistemlerini kontrol eder. Sitrini kullandığınız da enfeksiyonlarla savaşacak güce sahip olursunuz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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