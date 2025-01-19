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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2025 - 00:01

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Hande Erçel?

Hande Erçel?

Hadise?

Hadise?

Pelin Akil?

Pelin Akil?

İrem Derici?

İrem Derici?

Danla Bilic?

Danla Bilic?
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Yasemin Özilhan?

Yasemin Özilhan?

Zeynep Bastık?

Zeynep Bastık?

Şeyma Subaşı?

Şeyma Subaşı?

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?

Şevval Şahin?

Şevval Şahin?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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