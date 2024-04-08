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Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Cyberpunk Oyun Epic'te Bedava Oluyor

Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Cyberpunk Oyun Epic'te Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.04.2024 - 12:16

Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam'de 14,99 dolar, yani yaklaşık 480 TL'lik fiyat etiketine sahip oyun bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

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Epic Games Store her hafta birbirinden güzel oyunları kullanıcılarına bedava sunmaya devam ediyor.

Epic Games Store her hafta birbirinden güzel oyunları kullanıcılarına bedava sunmaya devam ediyor.

Bu zamana dek GTA 5, Borderlands 3 ve daha nice sevilen AAA oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunan Epic Games Store bunun yanında birbirinden güzel bağımsız oyunları da aynı şekilde kullanıcılarına hediye ediyor.

Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu da ortaya çıktı. Steam değeri 480 TL'yi aşan Ghostrunner ücretsiz olacak.

Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu da ortaya çıktı. Steam değeri 480 TL'yi aşan Ghostrunner ücretsiz olacak.

2020 yılında çıkan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Ghostrunner cyberpunk temasını yüksek temposu, parkur şeması ve aksiyon ile müthiş bir biçimde harmanlıyor. Görselliği ile de temasını harika biçimde yansıtan Ghostrunner özellikle hızlı aksiyona bayılan oyuncuların gözdesi olmaya aday.

11 Nisan, yani perşembe günü bedava olacak Ghostrunner'a kadar toplam Steam fiyatları 2,500 TL'yi bulan diğer iki şahane oyunu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

11 Nisan, yani perşembe günü bedava olacak Ghostrunner'a kadar toplam Steam fiyatları 2,500 TL'yi bulan diğer iki şahane oyunu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief şu anda Epic Games Store'da ücretsiz. İki sevilen oyunu 11 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ancak bu tarihte oyunlar yerini Ghostrunner'a bırakacaklar. Kısacası elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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