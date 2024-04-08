Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Cyberpunk Oyun Epic'te Bedava Oluyor
Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 480 TL'yi Aşan Cyberpunk Oyun Epic'te Bedava Oluyor
Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Steam'de 14,99 dolar, yani yaklaşık 480 TL'lik fiyat etiketine sahip oyun bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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Epic Games Store her hafta birbirinden güzel oyunları kullanıcılarına bedava sunmaya devam ediyor.
Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu da ortaya çıktı. Steam değeri 480 TL'yi aşan Ghostrunner ücretsiz olacak.
11 Nisan, yani perşembe günü bedava olacak Ghostrunner'a kadar toplam Steam fiyatları 2,500 TL'yi bulan diğer iki şahane oyunu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
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