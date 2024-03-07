Haftalık Bedava Oyun Alarmı: Çıkar Çıkmaz Epic Games Store'da Ücretsiz Oluyor!
Haftalık Bedava Oyun Alarmı: Çıkar Çıkmaz Epic Games Store'da Ücretsiz Oluyor!
Epic Games Store bu kez taptazecik bir oyunla karşımızda. Dövüş ve platform türlerini birleştiren oyun çıkar çıkmaz Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor.
Astro Duel 2 çıktığı gün Epic Games Store'da ücretsiz.
Peki Astro Duel 2'ye nasıl ücretsiz sahip olacağız?
Taze oyunu kapmak için süremiz ise kısıtlı.
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