Haftalık Bedava Oyun Alarmı: Çıkar Çıkmaz Epic Games Store'da Ücretsiz Oluyor!

7 Mart saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 14 Mart tarihine kadar ücretsiz kalacak. Bu tarih aralığında oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak aralığı kaçırırsanız oyunu almak için ödeme yapmanız gerekecek.