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Haftalık Bedava Oyun Alarmı: Çıkar Çıkmaz Epic Games Store'da Ücretsiz Oluyor!

Haftalık Bedava Oyun Alarmı: Çıkar Çıkmaz Epic Games Store'da Ücretsiz Oluyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 10:38

Epic Games Store bu kez taptazecik bir oyunla karşımızda. Dövüş ve platform türlerini birleştiren oyun çıkar çıkmaz Epic Games Store'da ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor.

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor.

Kullanıcılarına her hafta bambaşka ve birbirinden güzel bedava oyunlar sunan Epic Games Store bu hafta ise karşımıza çıktığı gün platformda kısa süreliğine ücretsiz alınabilecek bir yapımla çıkıyor.

Astro Duel 2 çıktığı gün Epic Games Store'da ücretsiz.

Peki Astro Duel 2'ye nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki Astro Duel 2'ye nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında yer alan oyunumuzu bulup tıklayın. Oyun sayfasında 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Taze oyunu kapmak için süremiz ise kısıtlı.

Taze oyunu kapmak için süremiz ise kısıtlı.

7 Mart saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca, yani 14 Mart tarihine kadar ücretsiz kalacak. Bu tarih aralığında oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak aralığı kaçırırsanız oyunu almak için ödeme yapmanız gerekecek.

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