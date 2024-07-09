Hadise'nin Başrol Oynayacağı "Esas Oğlan" Dizisine Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Oyuncu Oldu!
Hadise'nin Başrol Oynayacağı "Esas Oğlan" Dizisine Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Oyuncu Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Hadise'nin başrolde oynayacağı 'Esas Oğlan' dizisine oyuncular dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birbirinden ünlü isimler dizinin konuk oyuncu kadrosunda olacak.
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Sevilen şarkıcı Hadise'yi bu kez sahnede değil, sette göreceğiz. Esas Oğlan dizisi yarın sete çıkıyor.
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Set öncesi Birsen Altuntaş, birçok ünlü ismin diziye konuk oyuncu olarak dahil olduğunu duyurdu.
Dizide Hadise'nin en yakın arkadaşı Seda Bakan olacaktı. Ardından Serhat Teoman'ın dizideki esas oğlan olacağını duyurmuştuk.
Mert karakteri ile diziye dahil olan Teoman'dan sonra; Ozan karakteriyle Şükrü Özyıldız da dahil oldu.
Altuntaş'ın haberine göre dizide iki başrol kadının çıktığı kusurlu tanışma yemeklerde birbirinden ünlü konuk oyuncular rol alacak. Bu isimler arasında Gürgen Öz, Rıza Kocaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Kubilay Aka, Fırat Çelik, Cemal Hünal, İsmail Demirci, Ali Yoğurtçuoğlu ve Yılmaz Bayraktar var.
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