Bir Zevkimiz Daha Lüks Oldu! Son Zamlar Sonrası Hangi Dijital Platform Kaç Lira Oldu?
Bir Zevkimiz Daha Lüks Oldu! Son Zamlar Sonrası Hangi Dijital Platform Kaç Lira Oldu?
Kaynak: https://www.diken.com.tr/turkiyede-di...
Son zamlardan sonra Türkiye’de çevrimiçi dizi ve film izleme platformları en düşük aylık fiyatlar 40 ile 180 lira oldu. Bakalım, hangi platform için ne kadar ödüyoruz?
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Türkiye’deki dizi-film platformlarında en düşük aylık paket fiyatları👇🏻
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10. Amazon Prime Video: 39 lira
9. Youtube premium: 58 lira
8. Disney+: 135 lira
7. S Sport Plus: 149 lira
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6. GAİN: 149 lira
5. Netflix: 150 lira
4. Exxen: 160 lira
3. Blutv: 180 lira
2. Bein Connect Digiturk Süper Lig paketi: 279 lira
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1. Puhutv: Ücretsiz
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