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Bir Zevkimiz Daha Lüks Oldu! Son Zamlar Sonrası Hangi Dijital Platform Kaç Lira Oldu?

Bir Zevkimiz Daha Lüks Oldu! Son Zamlar Sonrası Hangi Dijital Platform Kaç Lira Oldu?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 17:13

Son zamlardan sonra Türkiye’de çevrimiçi dizi ve film izleme platformları en düşük aylık fiyatlar 40 ile 180 lira oldu. Bakalım, hangi platform için ne kadar ödüyoruz?

Kaynak: https://www.diken.com.tr/turkiyede-di...
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Türkiye’deki dizi-film platformlarında en düşük aylık paket fiyatları👇🏻

10. Amazon Prime Video: 39 lira

10. Amazon Prime Video: 39 lira

9. Youtube premium: 58 lira

9. Youtube premium: 58 lira

8. Disney+: 135 lira

8. Disney+: 135 lira

7. S Sport Plus: 149 lira

7. S Sport Plus: 149 lira
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6. GAİN: 149 lira

6. GAİN: 149 lira

5. Netflix: 150 lira

5. Netflix: 150 lira

4. Exxen: 160 lira

4. Exxen: 160 lira

3. Blutv: 180 lira

3. Blutv: 180 lira

2. Bein Connect Digiturk Süper Lig paketi: 279 lira

2. Bein Connect Digiturk Süper Lig paketi: 279 lira
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1. Puhutv: Ücretsiz

1. Puhutv: Ücretsiz

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