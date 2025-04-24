Hacker Saldırısı Sonucu 30 Yıllık Şirket İflas Etti
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alma...
Merkezi Almanya’da bulunan geri dönüşüm şirketi iflas etti. Bu iflasın arkasında hiç şüphesiz hackerlar vardı. Eu-Rec isimli şirket karşılaştığı siber saldırı karşısında ekonomik krize sürüklendi. Ekonomik kriz ise 30 yıllık Alman şirketin iflasıyla sonuçlandı.
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30 yıllık şirketi hackerlar bitirdi.
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Ekonomik krizle boğuşan şirket siber saldırıdan ağır yara aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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