Hacker Saldırısı Sonucu 30 Yıllık Şirket İflas Etti

Geri dönüşüm konusunda 30 yıldır Almanya’nın Hermeskeil kentinde faaliyet gösteren şirketin hazin sonu… Şirketin bilgisayar sistemlerine büyük bir siber saldırı gerçekleşti. Üretimin yanı sıra şirketin tüm faturalama süreci de hacker saldırısı sonucu felç oldu. Siber saldırıdan büyük darbe alan 30 yıllık şirket 23 Nisan 2025 tarihinde iflas başvurusunda bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şirketin iflas başvurusunda 'Başvuruda bulunma kararı bizim için kolay bir karar değildi. Ancak, yapılarımızı yeniden düşünme ve bu aşamadan daha güçlü çıkma fırsatı yaratıyor' denildi.