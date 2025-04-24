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Ekonomi
Hacker Saldırısı Sonucu 30 Yıllık Şirket İflas Etti

Hacker Saldırısı Sonucu 30 Yıllık Şirket İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 17:00

Merkezi Almanya’da bulunan geri dönüşüm şirketi iflas etti. Bu iflasın arkasında hiç şüphesiz hackerlar vardı. Eu-Rec isimli şirket karşılaştığı siber saldırı karşısında ekonomik krize sürüklendi. Ekonomik kriz ise 30 yıllık Alman şirketin iflasıyla sonuçlandı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alma...
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30 yıllık şirketi hackerlar bitirdi.

30 yıllık şirketi hackerlar bitirdi.

Geri dönüşüm konusunda 30 yıldır Almanya’nın Hermeskeil kentinde faaliyet gösteren şirketin hazin sonu… Şirketin bilgisayar sistemlerine büyük bir siber saldırı gerçekleşti. Üretimin yanı sıra şirketin tüm faturalama süreci de hacker saldırısı sonucu felç oldu. Siber saldırıdan büyük darbe alan 30 yıllık şirket 23 Nisan 2025 tarihinde iflas başvurusunda bulundu. 

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şirketin iflas başvurusunda 'Başvuruda bulunma kararı bizim için kolay bir karar değildi. Ancak, yapılarımızı yeniden düşünme ve bu aşamadan daha güçlü çıkma fırsatı yaratıyor' denildi.

Ekonomik krizle boğuşan şirket siber saldırıdan ağır yara aldı.

Ekonomik krizle boğuşan şirket siber saldırıdan ağır yara aldı.

Şirketin halihazırda yaşadığı bir ekonomik sıkıntı bulunuyordu. Artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmekte zorlanan şirket siber saldırı karşısında şoka uğradı. Siber saldırı şirketin dijital altyapısını ciddi anlamda etkiledi. Operasyon süreçleri de büyük oranda etkilenen şirket çalışanlarını mağdur etmeyeceğini bildirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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