Hacı Yakışıklı’nın Hastane ve Okul Anısı: “5 Kişilik Yatakta 10 Kişi Yatıyorduk”

Tv100 ekranlarındaki bir tartışma programına katılan Hacı Yakışıklı, AK Parti öncesinde devlet hastanelerinde tek yatakta iki kişinin yattığını iddia etti. Yakışıklı ayırca okullarda dağıtılan ders kitaplarının da ancak ikinci dönem ellerine geçtiğini söyledi.