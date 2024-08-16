Hacı Yakışıklı’nın Hastane ve Okul Anısı: “5 Kişilik Yatakta 10 Kişi Yatıyorduk”
Hacı Yakışıklı’nın Hastane ve Okul Anısı: “5 Kişilik Yatakta 10 Kişi Yatıyorduk”
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Hacı Yakışıklı, geçtiğimiz günlerde beraber tartışma programına çıktığı Ersan Şen tarafından “cahil olmakla” itham edilmişti.
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Yakışıklı bu sefer ise eski dönemdeki devlet hastaneleri ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.
Hacı Yakışıklı, AK Parti öncesinde devlet hastanelerindeki yatakların “idrar” koktuğunu ve her yatakta iki kişinin yattığını iddia etti.
Hacı Yakışıklı'nın açıklamaları 👇
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En çok istediğim şey bu tür ak parti tetikçilerinin toplum önünde hesap vermesi .
👍👏
Şu şahısların sesisi duymak bile tiksindiriyor artık. Bireysel ibadetini sanki ülkeye iyilik yapmış gibi tv de anlatan, iki kelimesinden ikiside yalan olan z... Devamını Gör
Tabi hacı yakışıklı beyefendi özel hastanelerde gezinti yaptığı için Şuan ki devlet hastanelerinin içler acısını bilmiyor O zamanlar belki öyleydi ama doktor... Devamını Gör