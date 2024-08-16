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Hacı Yakışıklı’nın Hastane ve Okul Anısı: “5 Kişilik Yatakta 10 Kişi Yatıyorduk”

Hacı Yakışıklı’nın Hastane ve Okul Anısı: “5 Kişilik Yatakta 10 Kişi Yatıyorduk”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 09:30

Tv100 ekranlarındaki bir tartışma programına katılan Hacı Yakışıklı, AK Parti öncesinde devlet hastanelerinde tek yatakta iki kişinin yattığını iddia etti. Yakışıklı ayırca okullarda dağıtılan ders kitaplarının da ancak ikinci dönem ellerine geçtiğini söyledi.

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Hacı Yakışıklı, geçtiğimiz günlerde beraber tartışma programına çıktığı Ersan Şen tarafından “cahil olmakla” itham edilmişti.

Hacı Yakışıklı, geçtiğimiz günlerde beraber tartışma programına çıktığı Ersan Şen tarafından “cahil olmakla” itham edilmişti.

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Yakışıklı bu sefer ise eski dönemdeki devlet hastaneleri ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.

Yakışıklı bu sefer ise eski dönemdeki devlet hastaneleri ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.

Hacı Yakışıklı, AK Parti öncesinde devlet hastanelerindeki yatakların “idrar” koktuğunu ve her yatakta iki kişinin yattığını iddia etti.

Hacı Yakışıklı, AK Parti öncesinde devlet hastanelerindeki yatakların “idrar” koktuğunu ve her yatakta iki kişinin yattığını iddia etti.

Hacı Yakışıklı'nın açıklamaları 👇

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Kaan Doğan

En çok istediğim şey bu tür ak parti tetikçilerinin toplum önünde hesap vermesi .

Kzlt

Şu şahısların sesisi duymak bile tiksindiriyor artık. Bireysel ibadetini sanki ülkeye iyilik yapmış gibi tv de anlatan, iki kelimesinden ikiside yalan olan z... Devamını Gör

Selda Demirbilek

Tabi hacı yakışıklı beyefendi özel hastanelerde gezinti yaptığı için Şuan ki devlet hastanelerinin içler acısını bilmiyor O zamanlar belki öyleydi ama doktor... Devamını Gör