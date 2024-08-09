Canlı Yayında “Cahil” Kavgası: Hacı Yakışıklı Çok Sinirlendi
Canlı Yayında “Cahil” Kavgası: Hacı Yakışıklı Çok Sinirlendi
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Dün akşam TV100 ekranlarında Orta Doğu’da yaşanan gerilimin Türkiye’ye etkilerinin ne olabileceği tartışılıyordu.
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Programın konuklarından ünlü avukat Ersan Şen, Türkiye’nin yurt dışında yaptığı operasyonları eleştirdi.
Hacı Yakışıklı ise Ersan Şen’in sözlerine karşı çıktı.
Bu sırada ikili arasında yaşanan gerilim sonrası programın sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.
İşte canlı yayında yaşanan kavga 👇
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