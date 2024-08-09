Canlı Yayında “Cahil” Kavgası: Hacı Yakışıklı Çok Sinirlendi

Dün akşam TV100 kanalında canlı yayında karşı karşıya gelen Ersan Şen ile Hacı Yakışıklı arasında kavga çıktı. Şen, Hacı Yakışıklı için “sen cahilsin” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine çileden çıkan Hacı Yakışıklı ise Ersan Şen’e tepki gösterince kanal apar topar reklama gitti.