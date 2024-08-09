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Canlı Yayında “Cahil” Kavgası: Hacı Yakışıklı Çok Sinirlendi

Canlı Yayında “Cahil” Kavgası: Hacı Yakışıklı Çok Sinirlendi

Ersan Şen
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 15:02

Dün akşam TV100 kanalında canlı yayında karşı karşıya gelen Ersan Şen ile Hacı Yakışıklı arasında kavga çıktı. Şen, Hacı Yakışıklı için “sen cahilsin” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine çileden çıkan Hacı Yakışıklı ise Ersan Şen’e tepki gösterince kanal apar topar reklama gitti.

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Dün akşam TV100 ekranlarında Orta Doğu’da yaşanan gerilimin Türkiye’ye etkilerinin ne olabileceği tartışılıyordu.

Dün akşam TV100 ekranlarında Orta Doğu’da yaşanan gerilimin Türkiye’ye etkilerinin ne olabileceği tartışılıyordu.

Programın konuklarından ünlü avukat Ersan Şen, Türkiye’nin yurt dışında yaptığı operasyonları eleştirdi.

Programın konuklarından ünlü avukat Ersan Şen, Türkiye’nin yurt dışında yaptığı operasyonları eleştirdi.

Hacı Yakışıklı ise Ersan Şen’in sözlerine karşı çıktı.

Hacı Yakışıklı ise Ersan Şen’in sözlerine karşı çıktı.

Bu sırada ikili arasında yaşanan gerilim sonrası programın sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

Bu sırada ikili arasında yaşanan gerilim sonrası programın sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

İşte canlı yayında yaşanan kavga 👇

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