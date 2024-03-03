Güzelliğini Anlatmaya Kelimelerin Yetersiz Kaldığı İsviçre’nin Kasabaları ve Köyleri
Güzelliğini Anlatmaya Kelimelerin Yetersiz Kaldığı İsviçre’nin Kasabaları ve Köyleri
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
Dünyanın en güzel dağlarının bulunduğu, manzarasıyla dört bir yandan ziyaretçisinin eksik olmadığı İsviçre gelenlere enfes bir manzarayla karşılıyor. Unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Heidi ve Peter gibi durmadan koşma hissi uyandıran bu enfes kasaba ve köyleri gelin birlikte keşfedelim.
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1. Lauterbrunnen
2. Interlaken
3. Iseltwald
4. Sonogno
5. Lavertezzo
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6. Morcote
7. Gruyères
8. Vevey
9. Luzern Gölü
10. Lungern Gölü
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11. Thun
12. Wengen
13. Grindelwald
14. Blausee
15. Zermatt
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16. Gstaad
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