Güzelliğini Anlatmaya Kelimelerin Yetersiz Kaldığı İsviçre’nin Kasabaları ve Köyleri

İsviçre’nin en güzel bir diğer köyü olan, Gravyer peynirine adını veren La Gruyères ile devam ediyoruz. Orta Çağ görünümünü günümüze kadar bozmadan koruyan, peynirin yanı sıra çikolata fabrikası ve çikolata treniyle de çok lezzetli bir seyahat rotası Gruyéres ayrıca çiçeklerle süslü evleri ve sokaklarıyla masalsı bir köy. Saane Nehri’nin kenarında 800 m. yükseklikte bir tepede yer alan köyde araba kullanmak yasak.