Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı: Beylikdüzü'nde AK Parti Binasına Saldırı!

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binası, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve bu hain girişimi planlayanlara karşı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.