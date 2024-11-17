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Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı: Beylikdüzü'nde AK Parti Binasına Saldırı!

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı: Beylikdüzü'nde AK Parti Binasına Saldırı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
17.11.2024 - 14:30

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binası, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve bu hain girişimi planlayanlara karşı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binası, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binası, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıda binanın camları kırıldı, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve bu hain girişimi planlayanlara karşı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve bu hain girişimi planlayanlara karşı hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
twitter.com

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
twitter.com

TRT Haber'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntüleri 👇

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