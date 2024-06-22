Gürcistan Maçının Yıldızları Portekiz Karşısında İlk 11'de Yok: Montella Tercihlerinin Sebebini Açıkladı
Gürcistan Maçının Yıldızları Portekiz Karşısında İlk 11'de Yok: Montella Tercihlerinin Sebebini Açıkladı
A Milli Takım Teknik Direkötrü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesinde ilk 11 tercihlerine dair konuştu. İtalyan çalışıtırıcı, 'Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takım'ın Portekiz maçındaki ilk 11'i belli oldu. Gürcistan maçının başlangıcında yer alan Mert Müldür, Mert Günok ve Arda Güler, Kenan Yıldız ilk 11'e alınmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Montella, Arda ve Mert Günok'un 11'de olmama sebebini şu sözlerle açıkladı. 👇
İtalyan teknik adam Yunus Akgün tercihine dair de şunları söyledi. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın