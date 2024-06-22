Gürcistan Maçının Yıldızları Portekiz Karşısında İlk 11'de Yok: Montella Tercihlerinin Sebebini Açıkladı

'Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.'