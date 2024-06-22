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Gürcistan Maçının Yıldızları Portekiz Karşısında İlk 11'de Yok: Montella Tercihlerinin Sebebini Açıkladı

Gürcistan Maçının Yıldızları Portekiz Karşısında İlk 11'de Yok: Montella Tercihlerinin Sebebini Açıkladı

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 18:37

A Milli Takım Teknik Direkötrü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesinde ilk 11 tercihlerine dair konuştu. İtalyan çalışıtırıcı, 'Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.' dedi.

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A Milli Takım'ın Portekiz maçındaki ilk 11'i belli oldu. Gürcistan maçının başlangıcında yer alan Mert Müldür, Mert Günok ve Arda Güler, Kenan Yıldız ilk 11'e alınmadı.

A Milli Takım'ın Portekiz maçındaki ilk 11'i belli oldu. Gürcistan maçının başlangıcında yer alan Mert Müldür, Mert Günok ve Arda Güler, Kenan Yıldız ilk 11'e alınmadı.

Montella, Arda ve Mert Günok'un 11'de olmama sebebini şu sözlerle açıkladı. 👇

Montella, Arda ve Mert Günok'un 11'de olmama sebebini şu sözlerle açıkladı. 👇

'Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz.' 

İtalyan teknik adam Yunus Akgün tercihine dair de şunları söyledi. 👇

İtalyan teknik adam Yunus Akgün tercihine dair de şunları söyledi. 👇

'Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün.'

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