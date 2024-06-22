Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım'da Gürcistan'a Geçit Vermeyen Samet Akaydin'in Portekiz Maçı Paylaşımını Görmelisiniz

Milli Takım'da Gürcistan'a Geçit Vermeyen Samet Akaydin'in Portekiz Maçı Paylaşımını Görmelisiniz

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 17:45

Milli futbolcu Samet Akaydin'in Portekiz maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı maç günü paylaşımı büyük ilgi gördü. Gürcistan maçındaki performansıyla takdir toplayan 30 yaşındaki defans oyuncusuna adeta yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galibiyet gollerini atan futbolcularımızın yanı sıra Akaydin'in kritik hamleleri de üç puanı getiren önemli etkenlerden biri olmuştu.

Galibiyet gollerini atan futbolcularımızın yanı sıra Akaydin'in kritik hamleleri de üç puanı getiren önemli etkenlerden biri olmuştu.

30 yaşındaki defans, bu akşam saat 19'da oynayacağımız Portekiz maçı öncesinde sosyal medya hesanbından yaptığı maç günü paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. 👇

Paylaşıma gelen yorumlar 👇

Paylaşıma gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın