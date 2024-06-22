Milli Takım'da Gürcistan'a Geçit Vermeyen Samet Akaydin'in Portekiz Maçı Paylaşımını Görmelisiniz
Milli Takım'da Gürcistan'a Geçit Vermeyen Samet Akaydin'in Portekiz Maçı Paylaşımını Görmelisiniz
Milli futbolcu Samet Akaydin'in Portekiz maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı maç günü paylaşımı büyük ilgi gördü. Gürcistan maçındaki performansıyla takdir toplayan 30 yaşındaki defans oyuncusuna adeta yorum yağdı.
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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Galibiyet gollerini atan futbolcularımızın yanı sıra Akaydin'in kritik hamleleri de üç puanı getiren önemli etkenlerden biri olmuştu.
30 yaşındaki defans, bu akşam saat 19'da oynayacağımız Portekiz maçı öncesinde sosyal medya hesanbından yaptığı maç günü paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. 👇
Paylaşıma gelen yorumlar 👇
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