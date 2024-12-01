Gürcistan Halkı Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakerelerini Durduran Hükümeti Protesto Ediyor!
Gürcistan Halkı Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakerelerini Durduran Hükümeti Protesto Ediyor!
Kaynak: https://www.iha.com.tr/haber-gurcista...
Gürcistan'da hükümet Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar erteledi. Kararın ardından Gürcistan halkı hükümeti protesto etti. Durdurma kararı nedeniyle göstericiler başkent Tiflis'teki protesto sırasında parlamento binasına havai fişekle saldırdı.
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Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümeti Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakereleri 2028 yılına kadar durdurma kararı almıştı.
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Bu kararın ardından Gürcistan halkı 4 gündür kararı protesto ediyor.
STK'larından Gürcistan Genç Hukukçular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar devam eden gösterilerde şu ana kadar 200 protestocunun gözaltına alındığı aktarılarak, "Hukuki Yardım Ağı'nın çağrı hattına 200'den fazla kişinin gözaltına alındığına dair bilgi ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor" denildi.
Dördüncü gününde süren protestolarda halk, meclis binasına havai fişek fırlatıp lazer tuttu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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