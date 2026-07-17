Gününü Güzelleştirecek Ev Aktiviteleri

Bunun için pek çok araç var. Şu anki durumunu, gelecekte neleri istediğini ya da mektubu alacağın tarihte nasıl bir durumda olacağını tahmin ettiğin bir mektup yaz. 1 ay, 6 ay ya da 1 sene sonrasına bile yazabilirsin. Okyanusun dibinden kıyıya vurmuş, içinde mektup olan bir şişe gibi düşünebilirsin. Gelecek için de motivasyon olur hem.