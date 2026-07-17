Gününü Güzelleştirecek Ev Aktiviteleri
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Nasıl ki bir aksilik olduğunda günün kötü geçiyorsa (ki kötü geçmesi de senin elinde) güzel bir şey yapınca da günün güzel geçer. Gününü güzelleştirecek ve keyfine keyif katacak aktiviteleri senin için sıraladık.
Şimdiden günün sandığından daha da güzel geçsin! 🌸
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Evin hiç kullanmadığın bir köşesine yerleşebilirsin.
Geleceğe bir mektup yaz. Nasıl mı?
Telefonun ekranını ayarlarından siyah-beyaz yapmayı dene. Sadece bir gün.
Farklı kültürler, farklı hayatlar: Herhangi bir ülkenin radyosunu aç.
Doğal bir oda kokusu yapalım mı?
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Şu en sevdiğin ve dokunmaya kıyamadığın nevresim seti var ya...
Akşam demişken... Evin ışıklarını değiştir.
Televizyon ünitesini de bir elden geçirelim. Ne dersin?
Zihnine ve bedenine iyi gelecek, şöyle güzel bir kahve yap.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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