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Gününü Güzelleştirecek Ev Aktiviteleri

etiket Gününü Güzelleştirecek Ev Aktiviteleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 15:05
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Nasıl ki bir aksilik olduğunda günün kötü geçiyorsa (ki kötü geçmesi de senin elinde) güzel bir şey yapınca da günün güzel geçer. Gününü güzelleştirecek ve keyfine keyif katacak aktiviteleri senin için sıraladık.

Şimdiden günün sandığından daha da güzel geçsin! 🌸

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Evin hiç kullanmadığın bir köşesine yerleşebilirsin.

Evin hiç kullanmadığın bir köşesine yerleşebilirsin.

Hep aynı koltuk ve sandalyede oturuyoruz. Bugün farklı bir şey yapıp halının üzerine ve hatta pencere pervazına bir minder atarak kendine yeni bir alan yaratabilirsin. Mekan algısını değiştirmek zihne her zaman çok iyi gelir ve alışkanlıkların dışına çıkmak enerjini yeniler.

Geleceğe bir mektup yaz. Nasıl mı?

Bunun için pek çok araç var. Şu anki durumunu, gelecekte neleri istediğini ya da mektubu alacağın tarihte nasıl bir durumda olacağını tahmin ettiğin bir mektup yaz. 1 ay, 6 ay ya da 1 sene sonrasına bile yazabilirsin. Okyanusun dibinden kıyıya vurmuş, içinde mektup olan bir şişe gibi düşünebilirsin. Gelecek için de motivasyon olur hem.

Telefonun ekranını ayarlarından siyah-beyaz yapmayı dene. Sadece bir gün.

Telefonun ekranını ayarlarından siyah-beyaz yapmayı dene. Sadece bir gün.

Telefonu kapatmak ya da ondan uzaklaşmak sana zor geliyorsa bir günlüğüne ya da birkaç saatliğine ekranı siyah-beyaz yapmayı dene. Sosyal medya çekiciliğini hemen kaybedecek ve sen de kendinle daha çok vakit geçirebilirsin. Bizden söylemesi!

Farklı kültürler, farklı hayatlar: Herhangi bir ülkenin radyosunu aç.

İnternetten dünyanın herhangi bir yerindeki yerel bir radyo istasyonunu bulup gün boyunca dinlemeyi dene. Ne konuştuklarını anlamadan sadece o dilin tınısını ve çaldıkları farklı müzikleri arka planda dinleyebilirsin. Biz ülke dışına çıkamıyorsak farklı ülkeler salonumuza yerleşebilir!

Doğal bir oda kokusu yapalım mı?

Doğal bir oda kokusu yapalım mı?

Sen ev işleriyle uğraşırken ocağa tarçın, elma, karanfil ve limon kabuğu koyup kısık ateşte kaynamaya bırak. Evin çok güzel kokacak. Hem kaynattığın suyu süzüp bitki çayı da yapabilirsin. Yani bir taşla iki kuş!

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Şu en sevdiğin ve dokunmaya kıyamadığın nevresim seti var ya...

Şu en sevdiğin ve dokunmaya kıyamadığın nevresim seti var ya...

Niye dolapta öylece duruyor? Kullanmak için satın almadın mı zaten? Onu makineye atıp güzelce yıka. Astıktan sonra akşama kadar kurur zaten. Tertemiz nevresimleri serdiğin yatakta uyumanın keyfini sen de hak ediyorsun.

Akşam demişken... Evin ışıklarını değiştir.

Akşam demişken... Evin ışıklarını değiştir.

Lambaderin varsa ya da abajur kullanıyorsan yerlerini değiştir. Işıkla oynamak zihnini yeniler. Farklı bir mekandaymışsın gibi hissedersin. Basit ama etkili bir aktivite diyebiliriz.

Televizyon ünitesini de bir elden geçirelim. Ne dersin?

Televizyon ünitesini de bir elden geçirelim. Ne dersin?

Televizyon ünitesinde duran ama hiçbir işe yaramayan ufak tefek eşyaları bir kutuya kaldır. Sehpanın üzerindeki eşyalar da buna dahil. Gözünün önündeki kalabalık azaldığında evin ne kadar ferahladığına sen de inanamayacaksın.

Zihnine ve bedenine iyi gelecek, şöyle güzel bir kahve yap.

Zihnine ve bedenine iyi gelecek, şöyle güzel bir kahve yap.

Gününün güzelleşmesini istiyorsun, evet ama hep eve bir şeyler yapıyorsun. Kendini de bu esnada unutma. Güzel bir kahve yapıp ilk yudumu aldıktan sonra neleri başarabildiğini ve potansiyelini düşün. Kendine çok yüklenme ve nazik davran. Gününü güzelleştirmek her zaman senin elinde. 🌸

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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