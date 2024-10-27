Günün Fırsatı: PUMA Carina Lux L Spor Ayakkabı İndirimde!
Günün Fırsatı: PUMA Carina Lux L Spor Ayakkabı İndirimde!
PUMA Carina Lux L Kadın Spor Ayakkabı, deri tasarımı ve rahat yapısıyla günlük stilinize şıklık katmak için ideal bir seçenek. Hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren bu model, şimdi indirimde! Fırsatı kaçırmayın.
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Bu içerik 27.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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PUMA Carina Lux L Spor Ayakkabı, zarif deri yüzeyiyle günlük kombinlerinize şıklık katarken, dayanıklılığıyla uzun süreli kullanım sunuyor. Yumuşak iç tabanı sayesinde her adımda konforu hissederken, stilinizi ön planda tutabilirsiniz.
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Gelişmiş yastıklama teknolojisi sayesinde ayaklarınız gün boyu rahat kalırken, yorulmadan hareket edebilmeniz için özel olarak tasarlandı. Kauçuk dış tabanı ise sağlam zemin tutuşuyla güvenli adımlar atmanızı sağlıyor.
PUMA’nın ünlü işçiliğiyle üretilen Carina Lux L, zarif dikiş detaylarıyla şıklığı bir üst seviyeye taşıyor. Günlük stilinize uyum sağlayan bu ayakkabı, indirim fırsatıyla şimdi sizi bekliyor!
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