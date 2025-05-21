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Guns N' Roses İstanbul Konserine Hazırlanıyor: Guns N' Roses’un Konser Öncesi Talepleri

Guns N' Roses İstanbul Konserine Hazırlanıyor: Guns N' Roses’un Konser Öncesi Talepleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 11:51

2 Haziran’da İstanbul’da konser verecek olan dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses 13 tırla yola çıktı. Ünlü rock grubunun İstanbul’daki konser öncesi talepleri de ortaya çıktı. HaberTürk’te yer alan habere göre; grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.

Kaynak: https://www.haberturk.com/guns-n-rose...
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Guns N’ Roses, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

Guns N’ Roses, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

Haftalardır süren hazırlık süreci için dev 13 TIR dolusu ekipman, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.

Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.

Axl’in yemek siparişleri şu şekilde:

İmam Bayıldı

Lahmacun

Kebap

İçli Köfte

Zeytinyağlı Sarma

Hünkar Beğendi

Baklava

İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.

İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.

2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne almaya hazırlanan grubun konseri için yapılan prodüksiyon hazırlık sürecinde kullanılacak kablo 150 km’yi aştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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