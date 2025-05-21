Guns N' Roses İstanbul Konserine Hazırlanıyor: Guns N' Roses’un Konser Öncesi Talepleri
Kaynak: https://www.haberturk.com/guns-n-rose...
2 Haziran’da İstanbul’da konser verecek olan dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses 13 tırla yola çıktı. Ünlü rock grubunun İstanbul’daki konser öncesi talepleri de ortaya çıktı. HaberTürk’te yer alan habere göre; grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.
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Guns N’ Roses, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.
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Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.
İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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