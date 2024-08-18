Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 18:01

Tüm dünyanın gözü Süper Mavi Dolunay'da! Değişim enerjisini yöneten, yeniliklerin ve ani başlangıçların habercisi Dolunay Kova burcunda! Haliyle bu dönemde hem bireysellikten hem toplumsal bir insan konuşacağız. Süper Mavi Dolunay her burcu ayrı ayrı etkileyecek... 

Peki, 19 Ağustos Pazartesi günü Dolunay'da burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 19 Ağustos Pazartesi günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Süper Mavi Dolunay'da Burçları Neler Bekliyor?

Süper Mavi Dolunay'da Burçları Neler Bekliyor?

Süper Mavi Dolunay, saat 20.25'te başlıyor... 27 derece Kova burcunda meydana gelen Dolunay, güçlü ve toplumsal anlamda etkileyici bir enerjiyi yönetiyor. 

Özgürlük, yenilik, bireysellik ve toplumsal bilinç kavramlarının temsilcisi olan Kova burcunun enerjisiyle Dolunay, değişimin habercisi oluyor. Bugünden itibaren tüm dünyada önemli sismik enerjiler tetikleniyor ve değişim başlıyor. Teknolojinin, gelişimin ve kolektif bilincin önüne geçilemeyecek.  

Peki, Süper Mavi Dolunay'da burçları neler bekliyor? Hadi öğrenelim... 👇

Süper Mavi Dolunay Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İsteyenlere Özel 👇

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sosyal hayatında beklenmedik değişimler meydana gelebilir. Kova burcunda gerçekleşecek olan Süper Mavi Dolunay, ilişkilerini ve özellikle de arkadaş çevreni değiştirebilir. Bu dönemde sevdiklerin ile bağımsızlık arzun arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. Tabii bu aşamada yeniliği kucaklayarak, farklı insanlarla tanışma ve hayatını paylaşma şansı bulabilirsin. 

Tam da bu noktada yeni bir aşk arayışı içerisine girersen yanılırsın. Zira bu dönemde mevcut ilişkiler ve eski aşklar güvenli liman olacaktır. Belki biraz mesafeye ihtiyaç duyabilirsin ama ayrılık ya da yeni aşk sana mutluluk getirmez. 

Dolunay'da sağlığına da dikkat etmelisin. Alerjilerden ya da ağrıdan muzdarip olabilirsin. Stresten uzaklaşsan iyi edersin. Stresten söz etmişken, kira görüşmesi veya anlaşmalar için pek doğru bir dönemde değilsin. Mümkünse iş yeri ve ev satma, kiralama konularında acele karar verme. Hakkını alabilmek için yorucu bir tartışmanın içine düşmeden önce bugünün bitmesini bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kariyer hedeflerinde değişiklik söz konusu olabilir. Mesleki anlamda ilerleyişini dikkatle değerlendirerek yeni hedefler için radikal kararlar alma ve heyecanlı adımlar atmanın zamanı geldi. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın değişim enerjisine ayak uydurursan, iş hayatında uzun vadeli başarılara imza atabilirsin. Kariyerinde ani değişimler için cesaret bulabilir, haftanın henüz başından harekete geçebilirsin. Hareketin enerjisi ile kesen para dolabilir. Kazancını artıracak bir yol bulabilir, prim ya da ikramiye kazanabilirsin. 

Değişim enerjisini hayatının diğer alanlarına nakletmekte zorlanabilirsin. Sabit kalmak senin için yenilikten daha büyük bir önceliğe sahip olabilir. Astrolojik anlamda güçlü bir etkiye sahip Dolunay'a meydan okumak seni yorabilir. 

Öte yandan ilişkilerini de sarsabilir. Tam da bu aşamada haftaya iş hayatına odaklanarak başlamanı öneririz. Özel hayatında mevcut düzenini korusan yeter. Kavgadan veya atışmalarda uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hayata bakış açını genişletmenin tam zamanı. Yeni deneyimlere ve perspektifini değiştirecek maceralara ihtiyaç duyabilirsin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın enerjisiyle standarttan uzaklamak üzeresin. Kararsızlıkları bir kenara bırakacak ani kararlar alacak cesareti ise kendine bulacaksın. Bir anda her şeyi yapabilirsin! 

Valizini alıp yola koyulabilirsin... Düşünmeden ya da plan yapmadan hayatı spontane yaşamak isteyebilirsin. Yaşama enerjisiyle harekete geçebilir, hayatına fark katacak ne varsa kucaklayabilirsin. Sınırları aşmak için güzel bir gün. Belki de istifa etmek ve kendine yeni hedefler belirmek de isteyebilirsin. Gittiğin yerde kalmak, burada yeni bir iş bulmak gündemindeki yegane konu haline gelebilir. 

Tam da bu aşamada yenilik kadar bilgi ve eğitime de odaklanmalısın. Kendini gelişmenin ve yeni ilgi alanları keşfetmenin sana güç vereceği bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün finansal konularda önemli bir değişim süreci yaşayabilirsin. Miras, alacak verecek davaları, nafaka işlemleri, ortak kaynaklar ve yatırımlar gündeminde yer alabilir. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay ile birlikte maddi anlamda güvenliğini sağlayabilirsin. Paranı dikkatle yönetmelisin. Gücüne güç katmanı sağlayacak adımlar atabileceğin bir dönemdesin, üstelik risk almana da gerek yok. 

İş hayatında da kazancının arttığı bir dönem olabilir. Hızlı başladığın hafta boyunca önemli ilerlemeler kat edebilirsin. Terfiler ya da maaş zamları konuşulabilir. Böylece iş hayatındaki verimliliğin ve öz güvenin artacaktır. 

Aşk hayatında da değişim rüzgarları esecek. Bekar Yengeç burçları duygularını kucaklayıp aşka yelken açacak. İlişkisi olanlar ise ani bir kararla evliliği konuşuyor olacak. Nikah masasına oturmak ve yıldırım nikahı ile birlikteliğini romantik bir 'evet' ile taçlandırmak isteyebilirsin. Romantizmin ve aşkın enerjisinin seni sarmasına izin ver. Güzel duyguları ve ani kararlar ile aşkı doyasıya yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hayatında dengeye ihtiyaç duyabilirsin. Biraz huzur ve konfor arayışı içerisinde olabilirsin. Haftanın henüz ilk gününden motivasyonunu düşürmesen iyi edersin, enerjini toplamalı ve hayata karışmaya odaklanmalısın. Fakat bunun için yeterince güç bulamayabilisin. Zira Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, seni biraz yorabilir. Dengeyi ve uyumu koruyarak heyecana kapılmalısın...

Öte yandan bugün stabil düzen ve konfor alanında kalmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Kabuğuna çekilip durmak isteyebilirsin. Hatta bu dönemde ikili ilişkilerinde bile geri çekilebilirsin... Kabuğunu kırıp motivasyonunu artırmazsan ve Dolunay'ın seni sarmasına izin verirsen, bireysellik arzun artacaktır. 

Bu aşamada ilişkilerde kendi bağımsızlık ihtiyacı duyabilirsin. Romatik ilişkinde de iş hayatında da sınırlarını koruyup yalnız kalan taraf olabilirsin. Belki de dengeye ulaşmak için biraz yalnız kalmaya ve başını dinlemeye ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sağlık ve kaliteli yaşam günlerinde yer alabilir. Günlük rutinlerinde basit ama işlevsel değişiklikler yaparak sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler elde edebilirsin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın da etkisiyle Şifa enerjisi ile dolup taşabilirsin. Bu sayede beslenme alışkanlıklarını yeniden gözden geçirebilir ya da haftanın ilk günü ile birlikte egzersiz düzenini yenileyebilirsin. 

Hayata daha sıkı sarıldığın ve güçlendiğin bir döneme giriyorsun. Kendini her zamankinden çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak yenilikler ile birlikte bazı alışkanlıklarını da değiştirebilirsin. Belki de hayatından stres faktörünü çıkararak keyif almaya odaklanmanın zamanı gelmiştir. Bu aşamada yanında olmak isteyen aile bireylerine, dostlarına ve özellikle de partnerine bir şans vermelisin. Onlarla birlikte daha güçlü olacaksın! 

Tüm bunların dışında, iş hayatında da bazı rutinleri değiştirebilirsin. Konforlu bir çalışma alanı İnşa ederek yüklerinden kurtulabilir ve daha az yorularak daha çok kazanmanın keyifli bir yolunu bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yaratıcı enerjiler seni saracak. Beklenmedik gelişmeler, sürprizler, yeni hobiler ve yaratıcı projeler gündeminde yer alacak. Keşfetme enerjisi ile dolup taştığın gün boyunca yenilenecek ve güçleneceksin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, tatlı tesadüflerin de habercisi olabilir. Görünen o ki hızlı bir güne başlıyorsun. Ve bugünün tadını çıkarmalısın! 

İlk olarak yaratıcı enerjileri iyi seyahatında başarı için kullanmalısın. Mesleğinde ilerlemeni sağlayacak keşifler veya araştırmalar yapabilirsin. İş ve yatırım süreçlerine teknolojiyi dahil etmek isteyebilirsin. Bu sayede düşünülen çok daha hızlı bir ilerleme sürecine girebilirsin. Kârlılığını arttırmanın dışında, finansal güç ve süreklilik de sağlayabilirsin. 

Biraz da hayatın tatlı sürprizlerinden söz edelim! Partnerin ile birlikte çok sevineceksin. Ailen büyüyor, galiba bebek geliyor... Tüm sevdiklerini bir araya toplayarak haftanın ilk gününe kutlama ile başlayabilirsin. Bu haber ile birlikte hayatında pek çok olumlu gelişme de peşi sıra yaşanacak, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hane içerisinde yenilik zamanı! Özellikle çocukluk travmalarını iyileştirmenin ve süre gelen ailevi meselelerde değişimin zamanı geldi. Bireyselliğe, bağımsızlığa ve özgürlüğe odaklandığın bu dönemde özellikle anne temelli soruları çözmek isteyebilirsin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, bu konuda sana destek verecektir. Kendini daha iyi hissettiğin bir dönem başlıyor. 

Ortak malların paylaşımı, aile düzeninin sağlanması ve kendi konfor alanını yaratmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Maddi ve manevi pek çok konuda kendi çıkarlarını gözeterek hareket edeceksin. Hayatı tutkularına, keyif almaya ve huzura odaklanarak geçireceksin. Bu aşamada belki de taşınma ya da ev değişikliği gibi konularda gündeminde yer alabilir. Bu dönemde biraz mesafe sana iyi gelebilir. 

Tüm bunların yanında iş hayatına da odaklanmalısın. Dolunay sana başarı vaat ediyor. Kariyerinde güç sağlayacak da otoriten ortaya çıkarabileceksin. Yeteneklerine güven ve harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yakın çevrenle yoğun bir iletişim trafiği içerisinde olabilirsin. Özellikle kardeşler, iş ortakları ve ticari bağlantıların ile uzun telefon görüşmeleri yapabilirsin. Görünen o ki bugün bazı şeylerin karara varması gerekiyor. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, kararlılık ve netlik konusunda seni destekliyor. Tam da bu noktada beklenmedik haberler ve yeni gelişmeler karşısında ne yapacağını bileceksin. 

Özellikle de aile şirketinde ani gelişen olaylar karşısında akılcı bir çözümün olacak. Hisse satışları, öz kaynakların değerlendirilmesi ve yeni yatırım süreçleri hakkında karar vermen gerekebilir. Finansal güç ve üstünlük sağlayabileceğin bu kararları dikkatle al ki başarı senin olsun! 

Biraz da beklenmedik romantik gelişmelerden söz edelim. Anlık heyecanlara kapılabilirsin. İlk görüşte aşk, heyecan verici flörtler ve yeni maceralar seni bekliyor. Duygularını kontrol etmek istemediğin bir dönemdesin. İş hayatının stresini atarak, duygularına kapılmak, tutkuların ve arzularınla hareket etmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gelir kaynakların artabilir. Artan bütçeni yeniden gözden geçirmen ve yatırımlarını planlaman gerekebilir. Finansal konularda motivasyonunu arttıracak sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın etkisi altında güçlenmek istiyorsan yenilikçi adımlar atarak finansal geleceğini inşa etmelisin. Gereken noktalarda risk almalı, gereken noktalarda ise radikal kararlar alarak kendi yolunu belirlemelisin. 

Dolunay'ın kendinden şüphe etmene ve paniğe kapılmana yol açmasına izin verme. Kendinden emin bir şekilde önemli kararlar vermen gereken bir dönemdesin. Bir yandan harcamalarını bir yandan da maddi gücünü gözden geçirerek dengeyi sağlamalısın. Benzer durumlar iş hayatında da söz konusu olabilir. Hızlı ol, çünkü bir kez daha aldığın kararlarla başarı elde edebilirsin. 

Güçlendiğin bir diğer konu ise duygularını açığa vurmak olacak. Dolunay, hislerin gizli kalmasına izin vermeyecek. Bazı itiraflar ve romantizm dolu yaklaşımlar seni saracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün eski kalıpları yıkımanın zamanı geldi! Hayatındaki sınırları ortadan kaldırmalı ve kendine özgürce ifade etmeye odaklanmalısın. Burcunda gerçekleşen Süper Mavi Dolunay, bağımsızlık arzusuyla dolup taşmana neden olacak. Bu güç ile kendi kimliğini eskisinden çok daha net bir şekilde ortaya koymalısın. Kişisel anlamda büyük değişimler yaşayacağın bir dönemdesin. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve zincirlerini kırmalısın. Ani kararlar vermekten korkma, aldığın risklerden pişmanlık duymayacaksın! 

Tam da bu noktada iş hayatında ummadığın şirketlerden gelen iş tekliflerini değerlendirmelisin. Kendini ispat etmenin ve benliğini kabul ettirmenin en iyi yolu bu olabilir... Değişimden ve konfor alanından çıkmaktan korkma. Çünkü elde edeceğin güç seni bile şaşırtacak. Unutma bu Dolunay, kontrolü eline alman için büyük bir fırsat! 

Duruşunu değiştirdiğinde birilerinin daha ilgisini çekeceksin. Eski sevgililerin geri döneceği bu dönemde aradığın aşkın o olup olmadığına karar vermelisin. Bize soracak olursan, bu yenilik enerjisi ile kalbinin sahibini dışarıda aramalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bilinçaltında derin bir arınma süreci başlıyor. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, ruhsal anlamda şifalanmanı sağlıyor. Gizli kalmış duygularınla yüzleşmek üzeresin. Hazır ol, bu yüzleşme sana içsel dönüşüm yaşatacak. 

Tam da bu noktada meditasyon, sezgisel yaklaşımlar, rüyalar ve manevi çalışmalar hayatında önemli bir rol oynayacak. Özellikle geniş bir kitlenin etkisi altında kalacağı mühim kararlar alırken bu sezgilerinden yararlanabilirsin. Toplumsal bir uyanışı tetikleyebilir ve kolektif bilinci yönetebilirsin. Özellikle sosyal medya ve dijital platformları kullanarak geniş bir kitleye hitap edeceksin. Fikirlerinin genişlemesine sağlayacak vizyoner yaklaşımlar sergilemen gereken bir dönemdesin. Açıkçası bu Dolunay'da sana çok iş düşüyor!

Yalnızca kendi hayatını değil beraberinde pek çok kişinin hayatını da yöneteceksin. Her adımda iyiliği gözeterek yaşamı güzelleştirmeye odaklanırsan iyi edersin. Çünkü evren sana, bugünden itibaren yaşattığını yaşatacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın