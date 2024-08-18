Hazırsanız, Süper Mavi Dolunay'ın En Şanslıları ve En Şanssızlarını Söylüyoruz!

Kova burcundaki Süper Mavi Dolunay, bazı burçlar için zorlu ve stresli enerjiler getirebilir. Bu burçlar, özellikle değişim ve yeniliklere direnç gösterebileceği için kendilerini daha huzursuz hissedebilirler.

Fakat unutmayın ki değişime ve yeniliğe ayak uydurabilirseniz, siz de şansı yakalayabilirsiniz. İşte bu dolunayın en şanssız olabilecek burçları... 👇