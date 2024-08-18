Hazırsanız, Süper Mavi Dolunay'ın En Şanslıları ve En Şanssızlarını Söylüyoruz!
Hazırsanız, Süper Mavi Dolunay'ın En Şanslıları ve En Şanssızlarını Söylüyoruz!
Henüz Merkür retro bitmeden başlayan, Mars Satürn karesi ve Güneş Uranüs dik açısına bir de Dolunay ekleniyor. Yaz mevsiminin ekstrem bir şekilde gerçekleşen 3. dolunayı, mevsimin dört dolunayı arasından en etkili enerjiye sahip Süper Mavi Dolunay olarak biliniyor. Peki, astroloji dünyasının dikkatini çeken Süper Mavi Dolunay'ının en şanslı burçları hangileri? Dolay'da kimler üzülecek?
İşte, Süper Dolunay'ın kazananları ve kaybedenleri...
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Dünyanın sismik enerjisini yöneten Süper Mavi Dolunay, Kova burcunda! Peki, bugünün kazananları ve kaybedenleri kimler olacak?
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Kova burcundaki Süper Mavi Dolunay, özellikle hava grubu burçlarını olumlu yönde etkilemeye hazırlanıyor.
Dolunay'ın ev sahibi: Kova Burçları
İkizler Burçları
Terazi Burçları
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Ateş, su ve torak grubunun ise birer üyesi şanssız bir Süper Mavi Dolunay ile başa çıkmak zorunda kalacak.
Boğa Burçları
Aslan Burçları
Akrep Burçları
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