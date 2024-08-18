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Hazırsanız, Süper Mavi Dolunay'ın En Şanslıları ve En Şanssızlarını Söylüyoruz!

Hazırsanız, Süper Mavi Dolunay'ın En Şanslıları ve En Şanssızlarını Söylüyoruz!

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astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 18:31

Henüz Merkür retro bitmeden başlayan, Mars Satürn karesi ve Güneş Uranüs dik açısına bir de Dolunay ekleniyor. Yaz mevsiminin ekstrem bir şekilde gerçekleşen 3. dolunayı, mevsimin dört dolunayı arasından en etkili enerjiye sahip Süper Mavi Dolunay olarak biliniyor. Peki, astroloji dünyasının dikkatini çeken Süper Mavi Dolunay'ının en şanslı burçları hangileri? Dolay'da kimler üzülecek? 

İşte, Süper Dolunay'ın kazananları ve kaybedenleri...

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Dünyanın sismik enerjisini yöneten Süper Mavi Dolunay, Kova burcunda! Peki, bugünün kazananları ve kaybedenleri kimler olacak?

Dünyanın sismik enerjisini yöneten Süper Mavi Dolunay, Kova burcunda! Peki, bugünün kazananları ve kaybedenleri kimler olacak?

19 Ağustos Pazartesi günü 20.25 civarında başlayacak olan Süper Mavi Dolunay, 27 derece Kova burcunda gerçekleşecek. 

Bireysel özgürlük arayışından, yenilik arzusundan, toplumsal değişim ve kolektif bilinçten söz edeceğimiz Dolunay'da köklü değişiklikler meydana gelecek.

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Kova burcundaki Süper Mavi Dolunay, özellikle hava grubu burçlarını olumlu yönde etkilemeye hazırlanıyor.

Kova burcundaki Süper Mavi Dolunay, özellikle hava grubu burçlarını olumlu yönde etkilemeye hazırlanıyor.

İşte bu dolunayın en şanslı burçları... 👇

Dolunay'ın ev sahibi: Kova Burçları

Dolunay'ın ev sahibi: Kova Burçları

Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, kişisel gelişim, öz güven artışı ve önemli yeniliklerin habercisi olabilir. Sınırları zorlamanın, sinirleri kırmanın ve en anlamlısı kimliğinizi daha net bir şekilde ifade etmenin tam zamanı. Bu dönemde hızlı ve ani kararlar alabilirsiniz. Üstelik aldığınız risklerde ve büyük kararlar konusunda şanslı olacaksınız.

İkizler Burçları

İkizler Burçları

İkizler burçları için bu dolunay, eğitim, seyahat ve yeni projeler konusunda büyük fırsatların habercisi olabilir. Hayatı keşfetmek, yeni insanlarla tanışma, bilgiyi paylaşmak ve ufkunu genişletmek mümkün. Tüm bunlar için ani bir kararla harekete geçebilirsiniz. Açıkçası aldığınız kararlar sonunda güzelliklerle buluşacaksınız.

Terazi Burçları

Terazi Burçları

Süper Mavi Dolunay'da aşkın tüm güzel duygularını dalacak olan burç Terazi! Romantik bir aşk hayatı ve yaratıcılık alanında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni ilişkiler, hobiler ya da yaratıcı projeler konusunda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ama daha da önemlisi aileniz büyüyor, hayatınızda bebek ya da yenilik geliyor.

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Ateş, su ve torak grubunun ise birer üyesi şanssız bir Süper Mavi Dolunay ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Ateş, su ve torak grubunun ise birer üyesi şanssız bir Süper Mavi Dolunay ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Kova burcundaki Süper Mavi Dolunay, bazı burçlar için zorlu ve stresli enerjiler getirebilir. Bu burçlar, özellikle değişim ve yeniliklere direnç gösterebileceği için kendilerini daha huzursuz hissedebilirler. 

Fakat unutmayın ki değişime ve yeniliğe ayak uydurabilirseniz, siz de şansı yakalayabilirsiniz. İşte bu dolunayın en şanssız olabilecek burçları... 👇

Boğa Burçları

Boğa Burçları

Dolunay'ın değişim enerjisine karşı, sabit bir düzen ve istikrar arayan yapıları nedeniyle Boğa burçları, Kova burcundaki bu dolunayın ani ve beklenmedik değişimlerine karşı kendilerini rahatsız hissedebilirler. Kariyer veya toplumsal statüleriyle ilgili sürpriz gelişmeler ise güvenlik arayışlarında zorlanmalarına sebebiyet verebilir.

Aslan Burçları

Aslan Burçları

Bu dolunayda ilişkiler ve ortaklıklar konusunda zorluklar yaşayabilirler. Kova enerjisi, Aslan’ın kontrol ihtiyacını zorlayabilir ve ilişkilerde bağımsızlık talepleri çatışmalara neden olabilir. Dengeyi bulmak ve uyum sağlamak bugün her zamankinden zor olabilir. Kendinizi yalnızlaştırabilirsiniz, dikkatli olun!

Akrep Burçları

Akrep Burçları

Hızla değişen düzen içerisinde Akrep burçları ise içsel dünyalarında huzursuzluk yaşayabilirler. Bu dolunay, geçmişten gelen sorunların su yüzüne çıkmasına ve duygusal bir arınma sürecine girmelerine neden olabilir, bu da onları duygusal olarak zorlayabilir. Özellikle aile bağları, çocukluk travmaları ve özellikle anne sorunları gündeme gelebilir. Sabırlı olun!

Peki Dolunay'da Burçlar Neler Bekliyor?

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