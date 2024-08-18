Kova Burcunda Süper Mavi Dolunay'a Hazır Olun! Bireysel ve Toplumsal Anlamda Her Şey Değişebilir

Bu yıl dört dolunay göreceğimiz yaz mevsiminin üçüncü dolunayı, Süper Dolunay olacak. Astrolojik anlamda son derece güçlü olan Süper Mavi Dolunay, Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktada olduğu ve bu nedenle normalden daha büyük ve parlak göründüğü bir dolunaydır.

Süper Dolunaylar, enerjileri yoğunlaştırır ve duygusal dalgalanmaları artırır. Bu dönemde içsel farkındalık, tamamlanma ve bırakma temaları öne çıkar. Özellikle duygusal ve ruhsal konularda derinleşme fırsatı sunar.