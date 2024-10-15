Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün hayal dünyanı ele geçiren, aşkta seni sürprizlerle dolu bir masala çeken duygularına bir şans ver. Zira bugün ansızın romantik bir film sahnesinin başrolünde bulabilirsin kendini. Venüs ile Neptün arasındaki üçgen açı bir evlilik teklifinin habercisi olabilir. Mutluluğa 'Evet' diyeceğin o dönemdesin! Açıkçası seninkisi Ekim'in en güzel düğünü olabilir, bizden söylemesi.

Ayaklarının yerden kesildiği anda bir para seni bulacak desek ne dersin? Bu güzel gelişme bir aile mirası yoluyla haneni bulacak. Hiç tanımadığın atalarından, köklerinden kalan bu para geleceğini garanti altına alacak. Aman hemen acele etme, işi gücü bırakma.

Belki bunun yerine bir iş kurmak iyi bir yol olabilir. Paranı dikkatle değerlendir. Önce borçlarından ve sorunlarından kurtul. Zaten sonrası senin için bir hayli keyifli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...