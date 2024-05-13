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Güneşe Çıkarken Cildinizi Korumanın Püf Noktaları: Bioderma Photoderm Serisi

etiket Güneşe Çıkarken Cildinizi Korumanın Püf Noktaları: Bioderma Photoderm Serisi

evdeeczane
evdeeczane - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 17:58

Güneş, yaşamımız için vazgeçilmez faydalar sağlasa da, cildimiz için potansiyel tehlikeler de barındırıyor. UVA ve UVB ışınlarına maruz kalmak, erken yaşlanma, leke oluşumu ve daha ciddi cilt problemlerine yol açabiliyor. İşte tam bu noktada Bioderma'nın Photoderm serisi, her cilt tipi ve ihtiyaca özel formülleri ile güneşin zararlı etkilerine karşı maksimum koruma sağlıyor. İster günlük kullanım, ister tatil sırasında olsun, bu seri sizi ve sevdiklerinizi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olacak ürünler sunuyor. Detaylar aşağıda 👇

Bu içerik iş birliği içeriyor.

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1. Bioderma Photoderm Spot SPF50+

1. Bioderma Photoderm Spot SPF50+

Bioderma Photoderm Spot SPF50+ güneş kremi, güneşe bağlı lekelenmelere, cilt tonu düzensizliklerine ve leke oluşum riski bulunan ciltlere karşı ideal bir seçim olacaktır. Hücresel düzeyde koruma sağlayarak güneşin neden olabileceği hasar riskini ve cilt yaşlanmasını önlemesinin yanı sıra mevcut lekelerin görünümünü hafifletmeye de yardımcı oluyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Bioderma Photoderm Spot-Age SPF50+

2. Bioderma Photoderm Spot-Age SPF50+

Lekeye meyilli normal ve kuru cilde sahip olanların tercih edebileceği Bioderma Photoderm Spot-Age SPF50+, cilt yaşlanma belirtilerine ve güneş lekelerine karşı yüksek bir korumaya sahiptir.

Nemlendirici özellikli jel krem formu leke oluşumunu %97* oranında azaltır. İçeriğindeki E vitamini ve ultra stabil C vitamini sayesinde güneşin zararlı ışınlarına ve çevresel kirliliklere karşı antioksidan koruma sağlamayı da ihmal etmiyor. 

Ayrıca, yine formülünde bulunan Centella Asiatica ile cildin yenilenme sürecini destekleyip, cildi uzun süre nemli tutuyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

*Photoderm SPOT-AGE SPF50+'ın ORAC tahlili yoluyla antioksidan etkisi ve rakiplerle in-tubo karşılaştırılması, Kasım 2018.

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3. Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+

3. Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+

Hafif yapılı bir güneş kremi arıyorsanız tercihinizi Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ güneş kreminden yana kullanabilirsiniz. Tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği bu krem, su bazlı akışkan yapısı sayesinde kolayca uygulanabilir. Suya dayanıklı formülüyle ciltte yağlı bir his bırakmadan mat bir görünüm sunar. 

Parlamayı engellemeye yardımcı olan Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ güneş kremine buradan ulaşabilirsiniz.

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4. Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Light

4. Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Light

Açık tenliler için özel olarak geliştirilmiş olan Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Light, hafif ve mat bitişinin yanı sıra cildin erken yaşlanmasının önlenmesine de destek oluyor. 

Cilt tarafından kolayca emilen su bazlı dokusuna ek renkli yapısı sayesinde cilt tonunu eşitleyerek makyaj ihtiyacınızı da ortadan kaldırıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30

5. Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30

Karma, yağlı ve akneye eğilimli cilde sahip olanların severek kullanacağı Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30, ciltteki fazla sebumu kontrol altına alarak, gün boyu mat bir görünüm sunuyor.

Yağlı beyaz bir iz bırakmadan, cildin sebum dengesinin ve kalitesinin korunmasına yardımcı olurken, akne karşıtı etkisiyle de en sevdiğiniz güneş kremi olacağı kesin.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Bioderma Photoderm AR SPF50+

6. Bioderma Photoderm AR SPF50+

Kızarıklık problemi yaşayan ciltler için özel olarak formüle edilen Bioderma Photoderm AR SPF50+, renkli yapısıyla cilt tonunu eşitliyor ve hassas ciltlerde rahatlama sağlıyor.

İçerdiği Rosactiv patenti sayesinde kızarıklık oluşumunu ve kızarıklığın yayılmasını da önlemeye yardımcı oluyor. 

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7. Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+

7. Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+

En hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinde yüksek koruma sağlayan Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+, yoğun nemlendirici özelliği ile cildi güneşin kurutucu etkilerine karşı koruyor.

Hem kuru hem ıslak cilde kullanabileceğiniz, suya, tere ve kuma dayanıklı olan bu güneş kremi; süt dokusu sayesinde yağlı beyaz bir iz bırakmadan cilt tarafından kolayca emiliyor. 

12. aydan itibaren bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin, hamilelerin ve emzirme döneminde olan kadınların kullanabilmesi mümkün.

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8. Photoderm Pediatrics Spray SPF50+

8. Photoderm Pediatrics Spray SPF50+

12.aydan itibaren bebek ve çocukların hassas cildi için özel olarak geliştirilen Photoderm Pediatrics Spray SPF50+, yüksek güçlü koruma sağlıyor.

Suya ve kuma dayanıklı yapısı atopi eğilimli ciltler dahil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur. Sprey formu sayesinde kolayca uygulanabilen bu güneş kremi cildini ıslak veya kuru cilde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+

9. Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+

Yenidoğan bebeklerin ve çocukların hassas cildine uygun olan Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+, %100 mineral filtreli bir güneş kremidir.

Suya, salyaya, tere, kuma ve sürtünmeye karşı oldukça dayanıklı olan bu güneş kremini atopi eğilimli ciltler dahil tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabilir. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Bioderma Photoderm Cream SPF50+ Light

10. Bioderma Photoderm Cream SPF50+ Light

Eğer cildiniz son derece kuruysa ve hem nemlendirme hem de güneşten koruma arayışındaysanız, krem bazlı olan Bioderma Photoderm Cream SPF50+ Light tam size göre! Cildinizi derinlemesine nemlendirirken, aynı zamanda beyaz iz veya yağlı bir tabaka bırakmayan bu krem, renkli yapısı sayesinde cildinizin tonunu eşitleyerek, doğal bir görünüm sunuyor. 

Ayrıca mükemmel bir makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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11. Bioderma Photoderm Stick SPF50+

11. Bioderma Photoderm Stick SPF50+

Kolay uygulanabilir yapısı sayesinde çokça tercih edilen Bioderma Photoderm Stick SPF50+, tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği bir güneş kremidir.

Yüz ve özellikle göz çevresi, dudak, kulak, burun gibi hassas bölgeler için yüksek koruma sağlamasının yanı sıra pratik kullanım sunmasıyla da öne çıkıyor.

Suya ve tere karşı dayanıklı olan ve cildi nemlendiren Bioderma Photoderm Stick SPF50+ güneş kremine buradan ulaşabilirsiniz.

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