Güneşe Çıkarken Cildinizi Korumanın Püf Noktaları: Bioderma Photoderm Serisi

En hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinde yüksek koruma sağlayan Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+, yoğun nemlendirici özelliği ile cildi güneşin kurutucu etkilerine karşı koruyor.

Hem kuru hem ıslak cilde kullanabileceğiniz, suya, tere ve kuma dayanıklı olan bu güneş kremi; süt dokusu sayesinde yağlı beyaz bir iz bırakmadan cilt tarafından kolayca emiliyor.

12. aydan itibaren bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin, hamilelerin ve emzirme döneminde olan kadınların kullanabilmesi mümkün.

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