Güneş Başak Burcuna Geçiyor! Ünlü Astrolog Yeni Düzeni Açıkladı 'Başak Burcuna Rağmen İşler Rayına Oturuyor'
Güneş Başak Burcuna Geçiyor! Ünlü Astrolog Yeni Düzeni Açıkladı 'Başak Burcuna Rağmen İşler Rayına Oturuyor'
Yazın tatlı tembelliğini üzerimizden atmamıza sebep olan astrolojik olay gündemimizde. Yazın son, sonbaharın ilk burcu Başak'ta seyreden Güneş'in bize söyleyecekleri var. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre, 'Başak burcu o bizi tatlı rüyamızdan uyandırmak için burada...' Peki, Güneş'in Başak burcundaki seyri neye işaret eder? Burçları nasıl etkiler?
İşte, Güneş'in Başak burcunda olduğu süre boyunca başımıza gelecekler...
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Yazın en güzel yanı tatil boyunca deniz kenarında ve kumların üzerinde kurulan hayallere değinen ünlü astrolog Dinçer Güner, 'Yazın o tatlı tembelliğini üzerimizden attık mı?' diye sordu.
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Güner, Güneş'in Başak burcundaki seyrinin hayatımıza etkisini dikkatle ele aldı!
Listenizi yapın hesap kitap işlerinde düzen tutturmanın zamanı geldi!
"Başak’ın eleştirel ve analitik bakışı da devrede tabii."
Panik yapmaya gerek yok! Ünlü astroloğa göre, Başak burcu iş, güç ve temizliğin dışında sağlığın da habercisi!
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