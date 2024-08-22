Güneş Başak Burcuna Geçiyor! Ünlü Astrolog Yeni Düzeni Açıkladı 'Başak Burcuna Rağmen İşler Rayına Oturuyor'

Yazın tatlı tembelliğini üzerimizden atmamıza sebep olan astrolojik olay gündemimizde. Yazın son, sonbaharın ilk burcu Başak'ta seyreden Güneş'in bize söyleyecekleri var. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre, 'Başak burcu o bizi tatlı rüyamızdan uyandırmak için burada...' Peki, Güneş'in Başak burcundaki seyri neye işaret eder? Burçları nasıl etkiler?

İşte, Güneş'in Başak burcunda olduğu süre boyunca başımıza gelecekler...

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