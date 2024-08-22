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Güneş Başak Burcuna Geçiyor! Ünlü Astrolog Yeni Düzeni Açıkladı 'Başak Burcuna Rağmen İşler Rayına Oturuyor'

Güneş Başak Burcuna Geçiyor! Ünlü Astrolog Yeni Düzeni Açıkladı 'Başak Burcuna Rağmen İşler Rayına Oturuyor'

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 11:42

Yazın tatlı tembelliğini üzerimizden atmamıza sebep olan astrolojik olay gündemimizde. Yazın son, sonbaharın ilk burcu Başak'ta seyreden Güneş'in bize söyleyecekleri var. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre, 'Başak burcu o bizi tatlı rüyamızdan uyandırmak için burada...' Peki, Güneş'in Başak burcundaki seyri neye işaret eder? Burçları nasıl etkiler? 

İşte, Güneş'in Başak burcunda olduğu süre boyunca başımıza gelecekler... 

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Yazın en güzel yanı tatil boyunca deniz kenarında ve kumların üzerinde kurulan hayallere değinen ünlü astrolog Dinçer Güner, 'Yazın o tatlı tembelliğini üzerimizden attık mı?' diye sordu.

Yazın en güzel yanı tatil boyunca deniz kenarında ve kumların üzerinde kurulan hayallere değinen ünlü astrolog Dinçer Güner, 'Yazın o tatlı tembelliğini üzerimizden attık mı?' diye sordu.

Güneş'in Başak burcunda seyretmeye başlaması ile birlikte düzene geri dönmenin zamanı geldi.

Güner, Güneş'in Başak burcundaki seyrinin hayatımıza etkisini dikkatle ele aldı!

Güner, Güneş'in Başak burcundaki seyrinin hayatımıza etkisini dikkatle ele aldı!

'Evinizin gizlenen tozlarına son' diyen Güner, temizlik, düzen ve liste çılgınlığı sezonunu açan Güneş'in Başak burcundaki konumunu duyurdu. 

Bu dönemde köşe bucak temizliklere, dikkatle listelediğiniz alışverişlerde her ürünün son kullanma tarihini tek tek kontrol etmelere, gardıroptaki kıyafetlerin rengine ve hatta mevsim sırasına göre dizmeye başlayabilirsiniz.

Listenizi yapın hesap kitap işlerinde düzen tutturmanın zamanı geldi!

Listenizi yapın hesap kitap işlerinde düzen tutturmanın zamanı geldi!

Dikkatli, planlı, tasarruflu ve analitik yatırımlar yapma konusunda yetenekli Başak burcu yolunuzu aydınlatacak. Finansal konularda düzen ve istikrar sağlamanız için gereken detaycılık ve mükemmeliyetçi yaklaşımla Zodyak'ın en pratik ve analitik burcu finansal konularda hesap kitap işlerine dalmanızı sağlayacak.

"Başak’ın eleştirel ve analitik bakışı da devrede tabii."

"Başak’ın eleştirel ve analitik bakışı da devrede tabii."

Yöneticilerinizin işlere büyük bir dikkatle eğilmesi ve detaylara takılması da mümkün. Ayrıca siz de hayatınızı didik didik etmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi “Amaan, bu sene de nelerle uğraştık be!” derken bulabilirsiniz.

Panik yapmaya gerek yok! Ünlü astroloğa göre, Başak burcu iş, güç ve temizliğin dışında sağlığın da habercisi!

Panik yapmaya gerek yok! Ünlü astroloğa göre, Başak burcu iş, güç ve temizliğin dışında sağlığın da habercisi!

Güneş'in seyrinde ve gündemimizde yer alan Başak burcunun titizlik haline rağmen, günün sonunda 'Tamam işler rayına oturdu' hissi var! 

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