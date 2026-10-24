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Gündüz AVM'de Çalışan Kaleci Ömer Durak 1923 Kaşspor ile Sözleşme Yeniledi

Gündüz AVM'de Çalışan Kaleci Ömer Durak 1923 Kaşspor ile Sözleşme Yeniledi

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 19:26
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Antalya 1. Amatör Küme'de mücadele eden 1923 Kaşspor, kalecisi Ömer Durak ile sözleşme yeniledi. 30 yaşındaki Durak, Kaş'taki bir AVM'de çalışmayı sürdürürken takımın 2026-2027 sezonu kadrosunda yer alacak.

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Fenomen kaleci sözleşme uzatma kararıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Durak 2026-2027 sezonunda da Kaşspor kalesinde.

Durak 2026-2027 sezonunda da Kaşspor kalesinde.

Antalya 1. Amatör Küme ekiplerinden 1923 Kaşspor, kalecisi Ömer Durak ile yollarına devam etme kararı aldı. Durak, sözleşmesini yenileyerek 2026-2027 sezonu kadrosuna dahil edildi. Kulüp başkanı Bekir Göncü, Durak'ın daha önce Beymelek Belediyespor'da forma giydiğini belirtirken kulübün onunla çalışmaktan memnun olduğunu ve yola devam etmek istediğini söyledi. Durak, maçlardaki kurtarışlarıyla da takımın öne çıkan isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Durak mesai sonrası takımın ağabeyi.

Durak mesai sonrası takımın ağabeyi.

30 yaşındaki Ömer Durak, futbolun yanında Kaş'taki bir AVM'de çalışıyor. Genç futbolculara abilik yapmasıyla tanınan Durak, hem taraftarın hem de takım arkadaşlarının sevgisini kazanmış durumda. Amatör liglerde oynayan birçok futbolcu gibi Durak da sahadaki görevini mesleğiyle birlikte yürütüyor.

Durak, amatör futbolun asıl amacının gençlerin spor yapması olduğunu vurguluyor. Yaş, meslek ve fiziki durum fark etmeksizin herkesin spor yapmasını öneren Durak, sporun gençler üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

'Spor, insanı kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan korur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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