Gündüz AVM'de Çalışan Kaleci Ömer Durak 1923 Kaşspor ile Sözleşme Yeniledi

30 yaşındaki Ömer Durak, futbolun yanında Kaş'taki bir AVM'de çalışıyor. Genç futbolculara abilik yapmasıyla tanınan Durak, hem taraftarın hem de takım arkadaşlarının sevgisini kazanmış durumda. Amatör liglerde oynayan birçok futbolcu gibi Durak da sahadaki görevini mesleğiyle birlikte yürütüyor.

Durak, amatör futbolun asıl amacının gençlerin spor yapması olduğunu vurguluyor. Yaş, meslek ve fiziki durum fark etmeksizin herkesin spor yapmasını öneren Durak, sporun gençler üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

'Spor, insanı kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan korur.'