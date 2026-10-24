Gündüz AVM'de Çalışan Kaleci Ömer Durak 1923 Kaşspor ile Sözleşme Yeniledi
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Fenomen kaleci sözleşme uzatma kararıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Durak 2026-2027 sezonunda da Kaşspor kalesinde.
Durak mesai sonrası takımın ağabeyi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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