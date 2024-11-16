Guinness Rekorları'nda Onu Hala Geçebilen Yok: Dünyanın En Kilolu İnsanı Jon Brower Minnoch

Hayatınızda kaç kez Guinness Rekorları'na giren bir hikaye duydunuz? Peki ya bu rekor, 42 yıldır kırılmayan bir hikaye olsa? İşte Jon Brower Minnoch, tam da böyle bir hikayeye sahip. Kendisi, dünyada yaşayan en kilolu insan olarak tarihe geçti. Gelin hikayesine beraber göz atalım.

Kaynak 1, Kaynak 2