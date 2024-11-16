Guinness Rekorları'nda Onu Hala Geçebilen Yok: Dünyanın En Kilolu İnsanı Jon Brower Minnoch
Guinness Rekorları'nda Onu Hala Geçebilen Yok: Dünyanın En Kilolu İnsanı Jon Brower Minnoch
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Jon Brower Minnoch, 1978 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na "dünyanın en kilolu insanı" olarak girdiğinde yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaydı. Ancak onun hikayesi yalnızca bu unvanla sınırlı değildi.
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Henüz 12 yaşındayken 133 kilogram ağırlığa ulaşan Minnoch, gençlik yıllarından itibaren kilo almayı durduramadı. 25 yaşında 317 kiloyu geçen Minnoch, on yıl sonra 442 kiloya kadar çıktı.
Ancak onu Guinness tarihine taşıyan ağırlığı, doktorların yaklaşık 635 kilogram olarak tahmin ettiği 1978 yılındaki halidir. Bu ağırlığın yaklaşık 408 kilosunun, vücudunda biriken aşırı sıvıdan kaynaklandığı düşünülüyordu.
Jon Brower Minnoch’un ağırlığı yalnızca bir Guinness rekoru değildi. Aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının da habercisiydi.
Kalp yetmezliği ve ödem gibi komplikasyonlarla boğuşan Minnoch, 1978 yılında Seattle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığında, taşınabilmesi için 12 itfaiyeci ve özel olarak modifiye edilmiş bir sedye gerekmişti.
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Hastanede, günde yalnızca 1.200 kaloriye indirilen katı bir diyetle tedavi edilmeye çalışıldı. Bu sıkı rejim, bir yıl içinde inanılmaz bir başarıyla sonuçlandı ve Minnoch, 419 kilo vererek 216 kiloya kadar indi.
Ancak bu kilosu kalıcı olmadı ve yıllar içinde tekrar 361 kiloya kadar çıktı. Kilo sorununun gölgesinde yaşamasına rağmen, Jon Brower Minnoch’un hayatı birçok yönden normaldi.
Jon Brower Minnoch’un hayatı, 41 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. 362 kiloyken hayatını kaybeden Minnoch’un ölümüne, tedavisi neredeyse imkansız hale gelen ödem komplikasyonları neden oldu.
Bugün, üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen, Jon Brower Minnoch’un rekoru hala kırılamadı.
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Soyadının Minnoş olması 😇
minnak diye okudum ben 😂