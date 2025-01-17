Gram Altın Rekor Tazeledi! Güne Yükselişle Başlayan Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?
Gram Altın Rekor Tazeledi! Güne Yükselişle Başlayan Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?
Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın, dünkü ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak yeniden değer kazandı. Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Gram altın 3 bin 100 lirayı geçti. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altının ons fiyatı ne kadar oldu?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz dönemlerde düşüş trendinde olan altın kayıplarını kapatmaya başladı: Haftanın son işlem gününde altın bir rekor daha kırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın son işlem gününe rekor ile başlayan altın yükselişine devam ediyor. Gram altın 3.102 TL'den, çeyrek altın ise 5.087 TL'den işlem görüyor.
Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın