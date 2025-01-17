Gram Altın Rekor Tazeledi! Güne Yükselişle Başlayan Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın, dünkü ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak yeniden değer kazandı. Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Gram altın 3 bin 100 lirayı geçti. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altının ons fiyatı ne kadar oldu?

İşte, detaylar...