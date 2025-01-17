onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altın Rekor Tazeledi! Güne Yükselişle Başlayan Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?

Gram Altın Rekor Tazeledi! Güne Yükselişle Başlayan Gram Altın, Çeyrek Altın ve Yarım Altın Ne Kadar Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:47

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın, dünkü ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak yeniden değer kazandı. Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. Gram altın 3 bin 100 lirayı geçti. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altının ons fiyatı ne kadar oldu? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz dönemlerde düşüş trendinde olan altın kayıplarını kapatmaya başladı: Haftanın son işlem gününde altın bir rekor daha kırdı!

Geçtiğimiz dönemlerde düşüş trendinde olan altın kayıplarını kapatmaya başladı: Haftanın son işlem gününde altın bir rekor daha kırdı!

Altın yatırımcılarının beklediği rekor kırıldı. Dünkü ons fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak altın da değer kazandı. Ons altın şu sıralar 2 bin 710 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 3 bin 99 lira işlem görerek başlarken yükselişine de devam etti.

Haftanın son işlem gününe rekor ile başlayan altın yükselişine devam ediyor. Gram altın 3.102 TL'den, çeyrek altın ise 5.087 TL'den işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününe rekor ile başlayan altın yükselişine devam ediyor. Gram altın 3.102 TL'den, çeyrek altın ise 5.087 TL'den işlem görüyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu?

Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu?

Gram altın 3.102 TL'den, çeyrek altın 5.087 TL'den, yarım altın 10.085 TL'den ve Cumhuriyet altını 20.110 TL'den işlem görüyor. 

UYARI: Piyasaların anlık değişim yaşadığını, alış ve satış fiyatlarının farklı olduğunu unutmayın. 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın