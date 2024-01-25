Gözler Merkez'de: Yılın İlk Faiz Kararı Bekleniyor

Anketlerde ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 45 olmasını beklerken, saat 14:00'te açıklanacak PPK Toplantısı Faiz Kararı bu yıl için artışların son hamlesi olarak da görülüyor.

Ekonomistler 2024 sonundaysa politika faizinin yüzde 38,75 olmasını bekliyor.