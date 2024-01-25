Gözler Merkez'de: Yılın İlk Faiz Kararı Bekleniyor
Gözler Merkez'de: Yılın İlk Faiz Kararı Bekleniyor
Piyasaların gözü bugün TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında oluyor. Merkez Bankası, 2024 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasa beklentileri faizde artışın süreceğine yönelik şekilleniyor.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarısını indirim, yarısını artırımla geçirdiği 2023 yılından sonra 2024 yılı ilk faiz kararını da bugün açıklayacak.
Merkez Bankası, önceki toplantı metninde verilen mesajlarda "parasal sıkılaştırma adımlarının" en kısa zamanda tamamlanacağını öngördüğünü belirtmişti.
Anketler ne diyor?
2023 yılında Şubat ayında yüzde 9'dan 8,5'e indirilen politika faizi sonrasında sabit kalırken, Haziran ayında seçimlerin ardından değişen yönetimle birlikte yükselişe geçmişti.
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