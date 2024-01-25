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Gözler Merkez'de: Yılın İlk Faiz Kararı Bekleniyor

Gözler Merkez'de: Yılın İlk Faiz Kararı Bekleniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 10:06

Piyasaların gözü bugün TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında oluyor. Merkez Bankası, 2024 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasa beklentileri faizde artışın süreceğine yönelik şekilleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarısını indirim, yarısını artırımla geçirdiği 2023 yılından sonra 2024 yılı ilk faiz kararını da bugün açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarısını indirim, yarısını artırımla geçirdiği 2023 yılından sonra 2024 yılı ilk faiz kararını da bugün açıklayacak.

Anketlerde ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 45 olmasını beklerken, saat 14:00'te açıklanacak PPK Toplantısı Faiz Kararı bu yıl için artışların son hamlesi olarak da görülüyor. 

Ekonomistler 2024 sonundaysa politika faizinin yüzde 38,75 olmasını bekliyor.

Merkez Bankası, önceki toplantı metninde verilen mesajlarda "parasal sıkılaştırma adımlarının" en kısa zamanda tamamlanacağını öngördüğünü belirtmişti.

Merkez Bankası, önceki toplantı metninde verilen mesajlarda "parasal sıkılaştırma adımlarının" en kısa zamanda tamamlanacağını öngördüğünü belirtmişti.

Faiz kararı sonrası, metindeki ifadeler yakından izlenerek alınacak mesajların piyasalarda oynaklığa neden olabileceği de belirtilirken, faiz artırımlarının bu toplantıda sona ermesi de beklentilerin odağında yer alıyor.

Anketler ne diyor?

Anketler ne diyor?

AA Finans beklenti anketinde ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ederken, Bloomberg HT'nin anketinde de politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Foreks Haber anketinde medyan beklenti 250 baz puan artış olurken, ankete katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 44,00 oldu.

2023 yılında Şubat ayında yüzde 9'dan 8,5'e indirilen politika faizi sonrasında sabit kalırken, Haziran ayında seçimlerin ardından değişen yönetimle birlikte yükselişe geçmişti.

2023 yılında Şubat ayında yüzde 9'dan 8,5'e indirilen politika faizi sonrasında sabit kalırken, Haziran ayında seçimlerin ardından değişen yönetimle birlikte yükselişe geçmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın başında geçtiği Merkez Bankası PPK'da Haziran 2023'te başlayan faiz artırımları 2023 sonuna dek toplamda 3400 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 42,5'e çıkarılmıştı.

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