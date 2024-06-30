Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Görünce Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşme İsteği Uyandıran Şehir Manzaraları

Görünce Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşme İsteği Uyandıran Şehir Manzaraları

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 11:31

Yeşilden uzak, betona gömülmüş ve çarpık kentleşmenin dibine düşmüş şehir manzaraları ile içinizdeki köy özlemini tekrardan uyandıralım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/UrbanHell/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Absürt mimarisi ile Rusya'nın Tümen kentinde yeni bir bölge inşa ediliyor.

1. Absürt mimarisi ile Rusya'nın Tümen kentinde yeni bir bölge inşa ediliyor.

2. Kirliliğin zirvedeki olduğu Hindistan'ın Mumbai şehrinden bir kare.

2. Kirliliğin zirvedeki olduğu Hindistan'ın Mumbai şehrinden bir kare.

3. Güney Afrika'da bir kasaba. Uzun ışıklar, polis tarafından sakinleri izlemek için kullanıldığı Apartheid döneminin mirasıdır.

3. Güney Afrika'da bir kasaba. Uzun ışıklar, polis tarafından sakinleri izlemek için kullanıldığı Apartheid döneminin mirasıdır.

4. Yoksulluk ve eşitsizliğin bir distopya filminden fırlamış gibi duran gerçek görüntüsü.

4. Yoksulluk ve eşitsizliğin bir distopya filminden fırlamış gibi duran gerçek görüntüsü.

5. Dış ticaret amaçlı "ağaçsızlandırma" projesine başlayan Mısır ülkesi.

5. Dış ticaret amaçlı "ağaçsızlandırma" projesine başlayan Mısır ülkesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İskoçya'daki Grangemouth petrol rafinerisi ile Kirlilik ve çevresel tahribatın görüntüsü.

6. İskoçya'daki Grangemouth petrol rafinerisi ile Kirlilik ve çevresel tahribatın görüntüsü.

7. 1970'lerde Texas eyaletinin Houston şehri.

7. 1970'lerde Texas eyaletinin Houston şehri.

8. Panama'nın Colón şehrinden iç karartan görüntüler.

8. Panama'nın Colón şehrinden iç karartan görüntüler.

9. Rusya'daki Stavropol şehrindeki yeşilden uzak apartman kompleksi.

9. Rusya'daki Stavropol şehrindeki yeşilden uzak apartman kompleksi.

10. Polonya'nın Katowice şehrinin ruhsuz görüntüleri. (1981, Fotoğraf: Bruno Barbey)

10. Polonya'nın Katowice şehrinin ruhsuz görüntüleri. (1981, Fotoğraf: Bruno Barbey)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Beton Orman" terimin gerçeklik bulmuş hali.

11. "Beton Orman" terimin gerçeklik bulmuş hali.

12. Çin'in Guangzhou şehrinin iki farklı yüzü.

12. Çin'in Guangzhou şehrinin iki farklı yüzü.

13. Polonya'dan Çin Seddine meydan okuyan apartman komplesi.

13. Polonya'dan Çin Seddine meydan okuyan apartman komplesi.

14. Brooklyn Queens Otoyolu metal ve betonun krallığı olarak bilinir.

14. Brooklyn Queens Otoyolu metal ve betonun krallığı olarak bilinir.

15. İran'ın Tahran eyaletinde yeni inşa edilen 'Pardis' şehri büyümeye devam ediyor.

15. İran'ın Tahran eyaletinde yeni inşa edilen 'Pardis' şehri büyümeye devam ediyor.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın