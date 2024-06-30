Görünce Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşme İsteği Uyandıran Şehir Manzaraları
Görünce Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşme İsteği Uyandıran Şehir Manzaraları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/UrbanHell/
Yeşilden uzak, betona gömülmüş ve çarpık kentleşmenin dibine düşmüş şehir manzaraları ile içinizdeki köy özlemini tekrardan uyandıralım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Absürt mimarisi ile Rusya'nın Tümen kentinde yeni bir bölge inşa ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kirliliğin zirvedeki olduğu Hindistan'ın Mumbai şehrinden bir kare.
3. Güney Afrika'da bir kasaba. Uzun ışıklar, polis tarafından sakinleri izlemek için kullanıldığı Apartheid döneminin mirasıdır.
4. Yoksulluk ve eşitsizliğin bir distopya filminden fırlamış gibi duran gerçek görüntüsü.
5. Dış ticaret amaçlı "ağaçsızlandırma" projesine başlayan Mısır ülkesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İskoçya'daki Grangemouth petrol rafinerisi ile Kirlilik ve çevresel tahribatın görüntüsü.
7. 1970'lerde Texas eyaletinin Houston şehri.
8. Panama'nın Colón şehrinden iç karartan görüntüler.
9. Rusya'daki Stavropol şehrindeki yeşilden uzak apartman kompleksi.
10. Polonya'nın Katowice şehrinin ruhsuz görüntüleri. (1981, Fotoğraf: Bruno Barbey)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Beton Orman" terimin gerçeklik bulmuş hali.
12. Çin'in Guangzhou şehrinin iki farklı yüzü.
13. Polonya'dan Çin Seddine meydan okuyan apartman komplesi.
14. Brooklyn Queens Otoyolu metal ve betonun krallığı olarak bilinir.
15. İran'ın Tahran eyaletinde yeni inşa edilen 'Pardis' şehri büyümeye devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın