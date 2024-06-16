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Görünce Çok Şaşıracağınız Birbirinden İlginç 20 Görselle Büyülenmeye Hazır Olun

Görünce Çok Şaşıracağınız Birbirinden İlginç 20 Görselle Büyülenmeye Hazır Olun

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 21:01

Yaşam gerçekten çok ilginç olaylara yer sahipliği yapıyor. Bugünkü içeriğimizde, görünce çok şaşıracağınız 20 görsele bakacağız. En ilginç bulduğunuz maddeleri yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/fun-f...
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1. Michelangelo'nun David heykelinin gözleri kalp şeklinde.

1. Michelangelo'nun David heykelinin gözleri kalp şeklinde.

2. Sinema salonları ekranın arkasından böyle gözüküyor.

2. Sinema salonları ekranın arkasından böyle gözüküyor.

3. Uçan en büyük canlı olan Quetzalcoatlus.

3. Uçan en büyük canlı olan Quetzalcoatlus.

4. Bu da Quetzalcoatlus'un önden görüntüsü.

4. Bu da Quetzalcoatlus'un önden görüntüsü.

5. Yeni Zelanda uzaydan böyle gözüküyor.

5. Yeni Zelanda uzaydan böyle gözüküyor.
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6. Ünlü basketbolcu Shaq'ın elinde normal bir A4 kağıdı sanki oyuncak gibi gözüküyor.

6. Ünlü basketbolcu Shaq'ın elinde normal bir A4 kağıdı sanki oyuncak gibi gözüküyor.

7. 1922 yılında araştırmacılar tarafından bulunan King Tut'un mezarındaki eşyalardan bazısı.

7. 1922 yılında araştırmacılar tarafından bulunan King Tut'un mezarındaki eşyalardan bazısı.

8. King Tut'un mezarından daha fazla eşya.

8. King Tut'un mezarından daha fazla eşya.

9. Zebraların çizgileri siyaha dönmeden önce kahverengi oluyor.

9. Zebraların çizgileri siyaha dönmeden önce kahverengi oluyor.

10. Bir insanın yanında duran dinozor bacak kemiğinin boyutu!

10. Bir insanın yanında duran dinozor bacak kemiğinin boyutu!
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11. Titanik gemisinin devasa pervaneleri.

11. Titanik gemisinin devasa pervaneleri.

12. Gemi battıktan sonra pervanelerinden birisi bugün böyle gözüküyor.

12. Gemi battıktan sonra pervanelerinden birisi bugün böyle gözüküyor.

13. Daha önce hiç şekillendirilmemiş palmiye ağaçlarının görüntüsü.

13. Daha önce hiç şekillendirilmemiş palmiye ağaçlarının görüntüsü.

14. Araba yıkama merkezleri icat edilmeden önce arabalar su dolu bir yerde sürerdi.

14. Araba yıkama merkezleri icat edilmeden önce arabalar su dolu bir yerde sürerdi.

15. Çekilen ilk röntgen.

15. Çekilen ilk röntgen.
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16. Amerika'da 2XL, Avrupa'da 4XL'a denk geliyor!

16. Amerika'da 2XL, Avrupa'da 4XL'a denk geliyor!

17. Günümüz çivileri ve 200 yıl önce üretilen çiviler arası fark.

17. Günümüz çivileri ve 200 yıl önce üretilen çiviler arası fark.

18. Ahtapot ısırığı böyle gözüküyor.

18. Ahtapot ısırığı böyle gözüküyor.

19. Kedilerin bacaklarının arkasında da bıyıkları bulunuyor.

19. Kedilerin bacaklarının arkasında da bıyıkları bulunuyor.

20. 100 tane yüzü olan bir zar böyle gözüküyor.

20. 100 tane yüzü olan bir zar böyle gözüküyor.

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Turgut Güler

Zebraları çok seviyorum yav çizgili çizgili 🦓😊😊