Görünce Çok Şaşıracağınız Birbirinden İlginç 20 Görselle Büyülenmeye Hazır Olun
Görünce Çok Şaşıracağınız Birbirinden İlginç 20 Görselle Büyülenmeye Hazır Olun
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/fun-f...
Yaşam gerçekten çok ilginç olaylara yer sahipliği yapıyor. Bugünkü içeriğimizde, görünce çok şaşıracağınız 20 görsele bakacağız. En ilginç bulduğunuz maddeleri yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Michelangelo'nun David heykelinin gözleri kalp şeklinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sinema salonları ekranın arkasından böyle gözüküyor.
3. Uçan en büyük canlı olan Quetzalcoatlus.
4. Bu da Quetzalcoatlus'un önden görüntüsü.
5. Yeni Zelanda uzaydan böyle gözüküyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ünlü basketbolcu Shaq'ın elinde normal bir A4 kağıdı sanki oyuncak gibi gözüküyor.
7. 1922 yılında araştırmacılar tarafından bulunan King Tut'un mezarındaki eşyalardan bazısı.
8. King Tut'un mezarından daha fazla eşya.
9. Zebraların çizgileri siyaha dönmeden önce kahverengi oluyor.
10. Bir insanın yanında duran dinozor bacak kemiğinin boyutu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Titanik gemisinin devasa pervaneleri.
12. Gemi battıktan sonra pervanelerinden birisi bugün böyle gözüküyor.
13. Daha önce hiç şekillendirilmemiş palmiye ağaçlarının görüntüsü.
14. Araba yıkama merkezleri icat edilmeden önce arabalar su dolu bir yerde sürerdi.
15. Çekilen ilk röntgen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Amerika'da 2XL, Avrupa'da 4XL'a denk geliyor!
17. Günümüz çivileri ve 200 yıl önce üretilen çiviler arası fark.
18. Ahtapot ısırığı böyle gözüküyor.
19. Kedilerin bacaklarının arkasında da bıyıkları bulunuyor.
20. 100 tane yüzü olan bir zar böyle gözüküyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Zebraları çok seviyorum yav çizgili çizgili 🦓😊😊