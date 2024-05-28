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Görgüsüzlüğün Zararlarından 101 Oynamayı Bilmeyen Arkadaşa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Görgüsüzlüğün Zararlarından 101 Oynamayı Bilmeyen Arkadaşa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.05.2024 - 18:25

Bakalım Salı günü Twitter timeline'ına hangi tweetler damgasını vurmuş, takipçilerini kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bir isyan...

Bir isyan...
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Bir tespit...

Bir tespit...
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Utanmışsındır umarız.

Utanmışsındır umarız.
twitter.com

Köstek olmayın kardeşim.

Köstek olmayın kardeşim.
twitter.com
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Beklentisi neydi acaba?

Beklentisi neydi acaba?
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Son yılların en büyük draması.

Son yılların en büyük draması.
twitter.com

E kolaymış?

E kolaymış?
twitter.com

Derhal kadroya alınsın.

Derhal kadroya alınsın.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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