Görgüsüzlüğün Zararlarından 101 Oynamayı Bilmeyen Arkadaşa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Görgüsüzlüğün Zararlarından 101 Oynamayı Bilmeyen Arkadaşa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü Twitter timeline'ına hangi tweetler damgasını vurmuş, takipçilerini kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bir isyan...
Bir tespit...
Utanmışsındır umarız.
Köstek olmayın kardeşim.
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Beklentisi neydi acaba?
Son yılların en büyük draması.
E kolaymış?
Derhal kadroya alınsın.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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