Gökbilimciler Tarafından "Yaşlı Sigara Tiryakileri" İsmi Verilen Yeni Dev Kırmızı Yıldızlar Keşfedildi

Araştırmacılar, 'Yaşlı Sigara Tiryakileri' adı verilen ve Güneş Sistemi büyüklüğünde gaz ve toz yayımı yapan yıldızlar keşfettiler. Bu dev gaz ve toz bulutları üreten yıldızlar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunuyorlar. Detaylar içerikte. 👇

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