Gökbilimciler Tarafından "Yaşlı Sigara Tiryakileri" İsmi Verilen Yeni Dev Kırmızı Yıldızlar Keşfedildi
Gökbilimciler Tarafından "Yaşlı Sigara Tiryakileri" İsmi Verilen Yeni Dev Kırmızı Yıldızlar Keşfedildi
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Astronomi alanında heyecan verici bir keşif yapıldı. Samanyolu Galaksisi'nde Güneş Sistemi büyüklüğünde toz ve gaz bulutları yayan gizemli dev yıldızlar keşfedildi.
Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra, aktif hale geçerek büyük toz ve gaz bulutları yaymaya başlayan bu yıldızları gökbilimciler "Yaşlı Sigara Tiryakileri" olarak adlandırdı.
Bu ilginç keşif, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 10 yıl süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı.
Araştırmaya öncülük eden Hertfordshire Üniversitesi'nden Philip Lucas, bu yıldızların Samanyolu'nun merkezine yakın bir yerde kümelenmiş olduğunu ve birdenbire madde püskürtmeye başladıklarını belirtti.
Bu dev yıldızların incelenmesi, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan Paranal Gözlemevi'nde gerçekleştirildi.
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Yapılan incelemeler sonucunda bu yıldızların yeni tür bir kırmızı dev yıldız olduğu anlaşıldı.
Lucas ve ekibi, yıldızların toz ve gaz bulutlarının Güneş Sistemi büyüklüğünde olduğunu ve bu bulutların yıldızın yüzeyindeki belirli bir bölgeden yayıldığını belirtti.
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