Bilim Tarafından Tersi Kanıtlansa da İnsanların Hala İnanmakta Israr Ettiği 17 Hurafe

Bilim her ne kadar aksi yönde kanıtlar sunsa da, insanların hala inatla bağlı kaldığı 17 hurafe hala varlığını sürdürüyor. Bilimsel gerçeklere rağmen, bu hurafelere olan inançlarından vazgeçmeyen birçok kişi bulunuyor. Peki, neymiş bu inançlar? Gelin beraber bakalım.