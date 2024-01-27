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Bilim Tarafından Tersi Kanıtlansa da İnsanların Hala İnanmakta Israr Ettiği 17 Hurafe

Bilim Tarafından Tersi Kanıtlansa da İnsanların Hala İnanmakta Israr Ettiği 17 Hurafe

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:16

Bilim her ne kadar aksi yönde kanıtlar sunsa da, insanların hala inatla bağlı kaldığı 17 hurafe hala varlığını sürdürüyor. Bilimsel gerçeklere rağmen, bu hurafelere olan inançlarından vazgeçmeyen birçok kişi bulunuyor. Peki, neymiş bu inançlar? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Güvenlik kemerleri hayat kurtarıyor! Buna rağmen hala güvenlik kemeri takmamak için debelenen bir sürü insan var."

1. "Güvenlik kemerleri hayat kurtarıyor! Buna rağmen hala güvenlik kemeri takmamak için debelenen bir sürü insan var."

2. "Küçükken ailesi tarafından sevgi görmeyen ve kucaklanmayan çocuklar büyüdüklerinde çok büyük güven sorunları yaşıyorlar."

2. "Küçükken ailesi tarafından sevgi görmeyen ve kucaklanmayan çocuklar büyüdüklerinde çok büyük güven sorunları yaşıyorlar."

3. "Japon Balıklarının 3 aya kadar uzanan hafızaları olduğu kanıtlansa da, hala birçok insan 3 saniye olduğuna inanıyor."

3. "Japon Balıklarının 3 aya kadar uzanan hafızaları olduğu kanıtlansa da, hala birçok insan 3 saniye olduğuna inanıyor."

4. "Uçucu yağlar 'çakralarınız' için iyi geliyor olabilir ama herhangi bir tedavi edecek güce sahip değiller."

4. "Uçucu yağlar 'çakralarınız' için iyi geliyor olabilir ama herhangi bir tedavi edecek güce sahip değiller."

5. "Bunun spesifik bir bilgi olmasına bile gerek yok çünkü birçok insan yeni bilgiler karşısında düşüncelerini değiştirmektense zihnini kapatmayı tercih ediyor."

5. "Bunun spesifik bir bilgi olmasına bile gerek yok çünkü birçok insan yeni bilgiler karşısında düşüncelerini değiştirmektense zihnini kapatmayı tercih ediyor."

'Bu kadar umursamaz olmamız çok şaşırtıcı.'

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6. "Dünya'nın yuvarlak olduğu defalarca kanıtlansa da, hala düz olduğunu iddia eden dinozorlar var."

6. "Dünya'nın yuvarlak olduğu defalarca kanıtlansa da, hala düz olduğunu iddia eden dinozorlar var."

7. "Mental sağlığınız en az fiziksel sağlığınız kadar önemli olsa da, birçok iş yeri ve insan buna inanmıyor."

7. "Mental sağlığınız en az fiziksel sağlığınız kadar önemli olsa da, birçok iş yeri ve insan buna inanmıyor."

8. "İnsanlarda antibiyotik bağışıklılığının arttığı kanıtlansa da, hala birçok insan buna inanmıyor ve yakın gelecekte büyük sorunlara yol açacak."

8. "İnsanlarda antibiyotik bağışıklılığının arttığı kanıtlansa da, hala birçok insan buna inanmıyor ve yakın gelecekte büyük sorunlara yol açacak."

9. "Depresyon gerçekten var olan mental bir hastalık ve bunu hala ciddiye almayan insanların olması çok üzücü."

9. "Depresyon gerçekten var olan mental bir hastalık ve bunu hala ciddiye almayan insanların olması çok üzücü."

10. "Soğuk algınlığı, soğuk havalarda durduğunuz için olmaz."

10. "Soğuk algınlığı, soğuk havalarda durduğunuz için olmaz."

'Soğuk havalar bakterinin yayılmasına yardımcı olsa da, gerçek sebebi değiller.'

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11. "Ay'a çıktığımıza inanmayan insanlar olması çok üzücü."

11. "Ay'a çıktığımıza inanmayan insanlar olması çok üzücü."

12. "Aşıların bizler için faydalı olduğu defalarca kanıtlansa da, hala bunun tersini iddia edenler var."

12. "Aşıların bizler için faydalı olduğu defalarca kanıtlansa da, hala bunun tersini iddia edenler var."

13. "Evrime dair birçok kanıt olmasına rağmen hala gerçek bir kavram olarak kabul etmeyen insanlar var."

14. "Üzgünüm ama burçların veya gezegenlerin karakter üzerine hiçbir etkisi yok..."

14. "Üzgünüm ama burçların veya gezegenlerin karakter üzerine hiçbir etkisi yok..."

'Doğduğun ay ve günün, kişiliğine yön vereceğine inanmak hangi mantığa sığar?'

15. "İklim değişimi gerçek ve beklediğimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor."

15. "İklim değişimi gerçek ve beklediğimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor."

'Lütfen çevreyi kirletmeyi bırakın.'

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16. "Çocuklara erken yaşlarda tablet vermenin etkileri çok yıkıcı ve araştırmalar bunu tekrar tekrar kanıtladı."

16. "Çocuklara erken yaşlarda tablet vermenin etkileri çok yıkıcı ve araştırmalar bunu tekrar tekrar kanıtladı."

'Buna rağmen birçok insan yeni doğan bebeklerine bile tablet veriyor.'

17. "Jiletle tıraş olsanız da, sakallarınız daha gür uzamaz."

17. "Jiletle tıraş olsanız da, sakallarınız daha gür uzamaz."

'Sadece tekrar çıkarken daha gür gözükürler ve bu yüzden gürleştiğini düşünürsünüz.'

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