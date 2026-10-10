Göbek Deliğinde Biriken Tüyleri 26 Yıl Boyunca Kavanozlarda Sakladı
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Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Graham Barker, göbek deliğinde biriken tüyleri 26 yıl boyunca üç kavanozda sakladı. Koleksiyon 2010'da 22,1 grama ulaşmıştı.
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Koleksiyon üç kavanoza sığdı
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