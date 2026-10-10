Göbek Deliğinde Biriken Tüyleri 26 Yıl Boyunca Kavanozlarda Sakladı

Barker, insanların çoğunun bu ilgisine olumlu baktığını söylüyor. Bir kısmının, özellikle kadınların, uğraşı çekici bulmadığını da ekliyor.

Kendisi gibi göbek deliği tüyü biriktiren birkaç kişiyle karşılaştığını ama hiçbirinin işi onun kadar sürdürmediğini anlatıyor. İçlerinden biri, evlendikten sonra eşinin isteğiyle biriktirmeyi bıraktı.