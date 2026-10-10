article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Göbek Deliğinde Biriken Tüyleri 26 Yıl Boyunca Kavanozlarda Sakladı

Göbek Deliğinde Biriken Tüyleri 26 Yıl Boyunca Kavanozlarda Sakladı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Graham Barker, göbek deliğinde biriken tüyleri 26 yıl boyunca üç kavanozda sakladı. Koleksiyon 2010'da 22,1 grama ulaşmıştı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koleksiyon üç kavanoza sığdı

Koleksiyon üç kavanoza sığdı

Barker 26 yıl boyunca biriken tüyleri üç ayrı kavanozda topladı. Tüylerin toplam ağırlığı 24 Ekim 2010'da 22,1 gramdı.

Barker hammaddenin değersiz olduğunu kabul ediyor. Asıl değerin, eşsiz bir rekor koleksiyonu olmasından geldiğini söylüyor.

Çevresindekilerin çoğu koleksiyona olumlu yaklaşıyor

Çevresindekilerin çoğu koleksiyona olumlu yaklaşıyor

Barker, insanların çoğunun bu ilgisine olumlu baktığını söylüyor. Bir kısmının, özellikle kadınların, uğraşı çekici bulmadığını da ekliyor.

Kendisi gibi göbek deliği tüyü biriktiren birkaç kişiyle karşılaştığını ama hiçbirinin işi onun kadar sürdürmediğini anlatıyor. İçlerinden biri, evlendikten sonra eşinin isteğiyle biriktirmeyi bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın