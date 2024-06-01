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Gittiğinize Gerçekten Değecek Dünyanın 15 Gözde Turist Mekanı ile Yaza Hazırlanın

Gittiğinize Gerçekten Değecek Dünyanın 15 Gözde Turist Mekanı ile Yaza Hazırlanın

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:01

Bugünkü içeriğimizde gittiğinize gerçekten değecek 15 turist mekanına bakacağız. Sİzin de aklınıza benzer yerler geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Normandy, Fransa'da bulunan Mont Saint Michel aynı Harry Potter kalesine benziyor ve çok güzel."

1. "Normandy, Fransa'da bulunan Mont Saint Michel aynı Harry Potter kalesine benziyor ve çok güzel."

2. "Tepeye çıkmak için kullanacağınız merdivenleri saymazsanız Machu Picchu gerçek anlamda çok etkileyici!"

2. "Tepeye çıkmak için kullanacağınız merdivenleri saymazsanız Machu Picchu gerçek anlamda çok etkileyici!"

3. "Amerika, D.C'de bulunan müzelerin çoğu olabilir."

3. "Amerika, D.C'de bulunan müzelerin çoğu olabilir."

'İnanamayacağınız kadar güzel eserler var ve neredeyse hepsi ücretsiz!'

4. "Granada, İspanya'da bulunan Alhambra Sarayı. Özellikle de akşamları bütün o ışıklarla inanılmaz güzel!"

4. "Granada, İspanya'da bulunan Alhambra Sarayı. Özellikle de akşamları bütün o ışıklarla inanılmaz güzel!"

5. "ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı."

5. "ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı."

'Adeta Dünya dışı güzelliklerde görüntülere ve yerlere sahip.'

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6. "Yeni Zelanda'daki Milford Sound."

6. "Yeni Zelanda'daki Milford Sound."

'Ayrıca Milford Sound'a giderken karşılaştığınız manzaraları da unutmayalım.'

7. "Çin'de bulunan Terracotta Savaşçıları."

7. "Çin'de bulunan Terracotta Savaşçıları."

'Hikayesini ve tarihini biliyorsanız çok daha etkileyici.'

8. "Amerika'nın Teton Ulusal Parkı'nda bulunan The Grand Teton Dağı kadar güzel bir dağ bu dünyada yok."

8. "Amerika'nın Teton Ulusal Parkı'nda bulunan The Grand Teton Dağı kadar güzel bir dağ bu dünyada yok."

9. "Fransa'da bulunan Santa Maria del Fiore Katredali."

9. "Fransa'da bulunan Santa Maria del Fiore Katredali."

'Özellikle gün batımında izlemesi çok güzel.'

10. "Kanada'nın Banff Ulusal Parkı ve parkın içerisindeki muhteşem karlı dağları."

10. "Kanada'nın Banff Ulusal Parkı ve parkın içerisindeki muhteşem karlı dağları."

'Bütün bir hafta kamp yapacak kadar güzeller.'

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11. "İtalya'da bulunan The Path of the Gods tırmanış güzergahı olabilir."

11. "İtalya'da bulunan The Path of the Gods tırmanış güzergahı olabilir."

'Göreceğiniz sahneler adeta dünya dışı!'

12. "Kamboçya'nın Angkor Wat'ı."

12. "Kamboçya'nın Angkor Wat'ı."

'Adeta bir şehir boyutunda kalan eserler ve antik sitelerden geçiyorsunuz. Sonu gelmez!'

13. "Fransa'nın Louvre Müzesi."

13. "Fransa'nın Louvre Müzesi."

'Sadece heykellere bakarken bile tüm gününüzü harcayabilirsiniz. Resimlerden bahsetmiyorum bile!'

14. "Utah'da bulunan Arches Ulusal Parkı, akşam gittiğinizde adeta dünya dışı görüntülere sahip."

14. "Utah'da bulunan Arches Ulusal Parkı, akşam gittiğinizde adeta dünya dışı görüntülere sahip."

'Gökyüzü ve yıldızların güzelliğini görmek istiyorsanız tavsiye ederim.'

15. "Gerçekten mezar olarak kullanılmış Paris'in Yer Altı Mezarlığı."

15. "Gerçekten mezar olarak kullanılmış Paris'in Yer Altı Mezarlığı."

'Hem ürkütücü hem de etkileyici bir geziye hazır olun.'

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