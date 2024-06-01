Gittiğinize Gerçekten Değecek Dünyanın 15 Gözde Turist Mekanı ile Yaza Hazırlanın
Gittiğinize Gerçekten Değecek Dünyanın 15 Gözde Turist Mekanı ile Yaza Hazırlanın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde gittiğinize gerçekten değecek 15 turist mekanına bakacağız. Sİzin de aklınıza benzer yerler geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Normandy, Fransa'da bulunan Mont Saint Michel aynı Harry Potter kalesine benziyor ve çok güzel."
2. "Tepeye çıkmak için kullanacağınız merdivenleri saymazsanız Machu Picchu gerçek anlamda çok etkileyici!"
3. "Amerika, D.C'de bulunan müzelerin çoğu olabilir."
4. "Granada, İspanya'da bulunan Alhambra Sarayı. Özellikle de akşamları bütün o ışıklarla inanılmaz güzel!"
5. "ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı."
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6. "Yeni Zelanda'daki Milford Sound."
7. "Çin'de bulunan Terracotta Savaşçıları."
8. "Amerika'nın Teton Ulusal Parkı'nda bulunan The Grand Teton Dağı kadar güzel bir dağ bu dünyada yok."
9. "Fransa'da bulunan Santa Maria del Fiore Katredali."
10. "Kanada'nın Banff Ulusal Parkı ve parkın içerisindeki muhteşem karlı dağları."
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11. "İtalya'da bulunan The Path of the Gods tırmanış güzergahı olabilir."
12. "Kamboçya'nın Angkor Wat'ı."
13. "Fransa'nın Louvre Müzesi."
14. "Utah'da bulunan Arches Ulusal Parkı, akşam gittiğinizde adeta dünya dışı görüntülere sahip."
15. "Gerçekten mezar olarak kullanılmış Paris'in Yer Altı Mezarlığı."
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