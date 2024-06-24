Getir'den ''İkiye Bölünüyor'' İddialarına Yanıt Geldi: 250 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım, Yeni Yapılanma!
Getir'den ''İkiye Bölünüyor'' İddialarına Yanıt Geldi: 250 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım, Yeni Yapılanma!
Getir'in Abu Dabi'den 250 milyon dolar alarak ikiye bölüneceği iddiasının ardından resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçek olduğu ifade edilirken, detaylar da belli oldu. Buna göre iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek olan Getir için ilk grup; Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanacak, ikinci grup ise e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetleri yürütecek.
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Getir'in ülkedeki market ve yemek teslimat operasyonlarının çoğunluğunu Abu Dabi’nin devlet yatırım fonu Mubadala’ya devredeceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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İddiaya göre şirket, Mubadala’dan yaklaşık 250 milyon dolar sermaye desteği alarak bölünecekti.
Getir, bugün yapılan resmi açıklama ile gün boyunca tartışma konusu olan konuya açıklık getirdi. İddiaların doğruluğunu kabul eden şirket şu açıklamayı yayınladı:
''Hızlı market teslimat sektörünün öncüsü Getir, bugün 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu.
Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek.
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İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.
Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek.
Yeniden yapılanma, Getir'in Türkiye’de daha fazla kaynak ile online market teslimatı sektörünün lideri olarak bu alana daha güçlü odaklanmasını sağlayacak. Getir, Türkiye’deki online market teslimatı sektöründeki tecrübesi ve güçlü ekibi ile kaliteli hizmet ve eşsiz müşteri deneyimi sunmaya devam edecek. ''
Yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan, Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York'ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek.
Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak.
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Getir'in finansal alanda hizmet vermek amacıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans'ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 Getir'in kurucuları, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart şeklinde olacak.
Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek.
Getir kullanıcıları tüm hizmetlere mevcut Getir uygulamasından erişecek ve kullanıcılar açısından herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak.''
Getir Kurucusu Nazım Salur da yeni yapılanmaya ilişkin görüşlerini aktardı:
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