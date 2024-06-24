Getir'den ''İkiye Bölünüyor'' İddialarına Yanıt Geldi: 250 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım, Yeni Yapılanma!

Getir'in Abu Dabi'den 250 milyon dolar alarak ikiye bölüneceği iddiasının ardından resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçek olduğu ifade edilirken, detaylar da belli oldu. Buna göre iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek olan Getir için ilk grup; Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanacak, ikinci grup ise e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetleri yürütecek.