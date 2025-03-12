Gerçek mi, Manipülasyon mu? / Hayatımızı Şekillendiren Görünmez Güçler

Bir sabah uyanıyorsunuz. Oda aynı, şehir aynı, dünya aynı. Ya da öyle mi? Pencereden dışarı bakarken aklınıza düşen o rahatsız edici soru var: Düşünceleriniz gerçekten size mi ait? Yoksa, farkına bile varmadan içselleştirdiğiniz bilgiler, maruz kaldığınız haberler, sorgusuz sualsiz benimsediğiniz sistemler tarafından mı şekillendiriliyorsunuz?

Modern insan, özgürlüğüne inanan ama zincirlerini göremeyen bir mahkûm gibi. Kendi seçimlerini yaptığını sanıyor ama aslında onun adına çoktan karar verilmiş. Hangi haberin gündem olacağı, hangi bilginin öne çıkacağı, hangi ideolojinin popülerleşeceği… Bunların hepsi bir el tarafından belirleniyor. Ama biz, seçim yaptığımızı sanıyoruz.

Peki, nasıl manipüle ediliyoruz?