Gerçek Aşkı Hangi Ülkede Bulacaksın?
Gerçek Aşkı Hangi Ülkede Bulacaksın?
Fransa'nın romantik sokaklarında mı, İtalya'nın sıcakkanlı insanları arasında mı yoksa belki de Japonya'nın mistik atmosferinde mi aşkı bulacaksın? Aşkın dil, din, ırk tanımadığını hepimiz biliyoruz. Belki de aşkın için en doğru olanı, dünyanın öbür ucunda seni bekliyor olabilir.
Gerçek Aşkı Hangi Ülkede Bulacaksın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkilerde en çok hangi özelliği ön planda tutarsın?
4. İdeal ilişkinin başlangıcında en çok neye dikkat edersin?
5. Aşkın tanımını nasıl yaparsın?
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6. Bir ilişkide en çok hangi konu seni rahatsız eder?
7. İlişkilerinde eğlenceli biri misin?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Almanya
Japonya
Fransa
Hollanda
İsveç
İtalya
Kanada
Norveç
Rusya
Türkiye
Yunanistan
İngiltere
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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