Bu Genel Kültür Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
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Kendine güveniyor musun? Her konuda bilgin var mı? Arkadaşların arasında bilgili birisi olarak mı tanınıyorsun? Hadi gel bu testi çöz.
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1. TBMM ne zaman kuruldu?
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2. İnsan vücudunda yaklaşık kaç kemik bulunur?
3. Hangi gezegen Güneş'e ortalama uzaklık bakımından en yakındır ?
4. Mona Lisa kim tarafından yapılmıştır?
5. Dünyada kaç kıta vardır?
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6. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
7. İlk modern Olimpiyat Oyunları hangi yıl düzenlenmiştir?
8. ABD'nin ilk başkanı kimdir?
9. "Pop Kralı" olarak bilinen sanatçı kimdir?
10. Periyodik tabloda kaç element vardır?
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11. İstanbul'un kaç ilçesi vardır?
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