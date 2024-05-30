Genç Türk Askerlerin Paylaşımları Tartışma Yaratmıştı: TikTok Yasağı Başladı!
Genç Türk Askerlerin Paylaşımları Tartışma Yaratmıştı: TikTok Yasağı Başladı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline, TikTok kullanımını yasaklayan kanun teklifi geçti. Askerlerin TikTok'tan yaptığı paylaşımlar daha önce güvenlik açığı oluşturabilmesi nedeniyle eleştirilmişti.
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Sosyal medya platformu TikTok, Türkiye'de oldukça popüler. Özellikle doğu kentlerinde görev yapan yaşları genç, kahraman Türk askerlerimizi de zaman zaman TikTok üzerinden yaptığı yayınlarda görüyorduk.
Ancak bu vatan sevgisi temalı iyi niyetli paylaşımların büyük bir tehlikeye kapı açacağı daha önce gündeme gelmişti. Uzmanlar, genç askerimizin bu tarz paylaşımlarla bazı kritik konum bilgilerini de açık ettiğinden dert yanıyordu.
İşte bu nedenle verilen kanun teklifi bugün Meclis Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Bundan sonra Türk Silahlı Personeli'nin TikTok kullanması yasak.
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