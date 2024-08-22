Genç Kıza TikTok'ta Yayın Açma Dayağı: Akrabaları Sokak Ortasında Saldırdı!
Genç Kıza TikTok'ta Yayın Açma Dayağı: Akrabaları Sokak Ortasında Saldırdı!
İstanbul Sultangazi'de genç bir kız, Tiktok'ta yayın yaptığı gerekçesiyle akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sevda K.'nın akrabaları sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan genç kızı bu yayınları bitirmesi konusunda uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları TikTok konusunda şiddetli bir tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Sevda K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti.
Saldırıya uğrayan kadın akrabalarının elinden zorlukla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın