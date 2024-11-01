Gelmiş Geçmiş En Yaratıcı Cadılar Bayramı Kostümleri
Gelmiş Geçmiş En Yaratıcı Cadılar Bayramı Kostümleri
Cadılar Bayramı kültürümüzde yer almasa da birbirinden yaratıcı kostümlerin tadını çıkarmamız için herhangi bir engel yok! Bugüne kadar birbirinden komik, yaratıcı ve bir o kadar da eğlenceli kostümler yapıldı.
Gelin, birkaçına beraber göz atalım.
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1. Carrie, en iyi bu şekilde aktarılabilirdi!
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2. Kim olduğunu söylememize gerek bile yok.
3. Shrek bile bu kadar Shrek değildir.
4. Harika bir fikir değil mi?
5. Hangisi daha komik karar veremiyoruz.
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6. Siyah-beyaz renkler birer kişi olsaydı.
7. Tam bir Cruella!
8. Şu küçük Van Gogh'a da bakın.
9. VIII. Henry ve eşi Anne Boleyn
10. Yakılan cadılar...
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11. Anlatmaya gerek yok! 😂
12. "Trump tarafından sınırdışı edilmek"
Bonus: Türkiye'de sıradan bir seçim kombini!
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