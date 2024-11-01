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Gelmiş Geçmiş En Yaratıcı Cadılar Bayramı Kostümleri

Gelmiş Geçmiş En Yaratıcı Cadılar Bayramı Kostümleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 15:24

Cadılar Bayramı kültürümüzde yer almasa da birbirinden yaratıcı kostümlerin tadını çıkarmamız için herhangi bir engel yok! Bugüne kadar birbirinden komik, yaratıcı ve bir o kadar da eğlenceli kostümler yapıldı.

Gelin, birkaçına beraber göz atalım.

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1. Carrie, en iyi bu şekilde aktarılabilirdi!

1. Carrie, en iyi bu şekilde aktarılabilirdi!

2. Kim olduğunu söylememize gerek bile yok.

2. Kim olduğunu söylememize gerek bile yok.

3. Shrek bile bu kadar Shrek değildir.

3. Shrek bile bu kadar Shrek değildir.

4. Harika bir fikir değil mi?

4. Harika bir fikir değil mi?

5. Hangisi daha komik karar veremiyoruz.

5. Hangisi daha komik karar veremiyoruz.
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6. Siyah-beyaz renkler birer kişi olsaydı.

6. Siyah-beyaz renkler birer kişi olsaydı.

7. Tam bir Cruella!

7. Tam bir Cruella!

8. Şu küçük Van Gogh'a da bakın.

8. Şu küçük Van Gogh'a da bakın.

9. VIII. Henry ve eşi Anne Boleyn

9. VIII. Henry ve eşi Anne Boleyn

10. Yakılan cadılar...

10. Yakılan cadılar...
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11. Anlatmaya gerek yok! 😂

11. Anlatmaya gerek yok! 😂

12. "Trump tarafından sınırdışı edilmek"

12. "Trump tarafından sınırdışı edilmek"

Bonus: Türkiye'de sıradan bir seçim kombini!

Bonus: Türkiye'de sıradan bir seçim kombini!

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