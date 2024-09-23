Geleceğin Teknolojisi: Deepfake ve İnsansı Robotların Birleşimi Mümkün mü?

Oysa bugün bu teknolojiler, hayatımızın bir parçası hâline geldi. İnsansı robotlar artık çeşitli sektörlerde görev alırken, deepfake teknolojisi de dijital dünyada pek çok alanda aktif olarak kullanılmakta. Gelişen yapay zeka ve robotik teknolojiler, bu hayallerin gerçeğe dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi ise, bu iki güçlü teknolojinin birleşip birleşmeyeceği sorusu gündeme geliyor.

Deepfake teknolojisi, insan yüzlerini ve mimiklerini neredeyse kusursuz bir şekilde taklit edebiliyor. Bugün dijital medya ve eğlence dünyasında kullanılmasının yanı sıra, ne yazık ki bu teknoloji kötü niyetli kullanımlar için de uygun bir zemin hazırlıyor. İnsansı robotlar ise gün geçtikçe daha gerçekçi hâle geliyor ve sadece fiziksel görünüm değil, insan davranışlarını da simüle edebiliyorlar. Peki, bu iki teknoloji bir araya geldiğinde neler olabilir?

Bir zamanlar sadece bir bilim kurgu senaryosu gibi görünen bu birleşim, teorik olarak gelecekte mümkün. Deepfake teknolojisinin insansı robotlara uygulanması, robotların yalnızca mekanik hareketler yapan makineler olmaktan çıkıp, görünüşleri ve davranışlarıyla tamamen insana benzeyen varlıklar hâline gelmelerini sağlayabilir. Bu tür robotlar, görsel ve işitsel algıları manipüle ederek insanların birebir kopyalarını yaratabilir ve böylece eğitim, sağlık ve hizmet sektörlerinde devrim niteliğinde gelişmelere kapı aralayabilir.