Geleceğin Teknolojisi: Deepfake ve İnsansı Robotların Birleşimi Mümkün mü?
Geleceğin Teknolojisi: Deepfake ve İnsansı Robotların Birleşimi Mümkün mü?
Teknoloji, hızla gelişen yapısı ile sadece hayalini kurduğumuz birçok kavramı gerçeğe dönüştürüyor. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan insansı robotlar ve deepfake teknolojisi, bugün hayatımızın farklı alanlarında kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler, gelecekte neler mümkün olabileceği sorusunu daha sık akıllara getiriyor. Özellikle insansı robotlar ile deepfake teknolojisinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek dönüşüm hakkında akıllarda soru işaretleri oluşabiliyor. Toplumsal ve teknolojik açıdan hem fırsatlar hem de riskler sunacak olan bu konuyu göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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Geçmişte insansı robotlar ve deepfake teknolojisi, yalnızca bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan birer hayalden ibaretti.
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Ancak bu gelişmenin sağladığı avantajlar kadar, ciddi tehditleri de göz ardı etmemek gerekiyor.
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